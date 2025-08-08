Zaini pronti per tutti: a Nizza il corredo scolastico è gratuito

A Nizza, la scuola comincia con uno zaino in spalla… e senza spese: con l’avvicinarsi della riapertura delle scuole, il Comune di Nizza lancia una misura concreta a sostegno delle famiglie.

A partire da settembre 2025, ogni alunno delle scuole elementari pubbliche e paritarie della città riceverà gratuitamente un kit completo di materiali scolastici. Un'iniziativa che riguarda ben 87 scuole pubbliche e 17 istituti sotto contratto, coinvolgendo oltre 13 mila bambini.



Ad annunciare l’iniziativa il sindaco Christian Estrosi, che si è recato personalmente alla scuola elementare Fabron per consegnare i primi zaini ai bambini.





“È un impegno che avevamo preso, ha dichiarato il primo cittadino, e che manteniamo per alleggerire le spese delle famiglie e garantire pari opportunità fin dai banchi di scuola.”



L’iniziativa si propone infatti di sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, particolarmente sotto pressione durante il periodo del rientro scolastico. Ma l’obiettivo va oltre il solo risparmio economico: il Comune punta a ridurre le disuguaglianze sociali e offrire a tutti gli alunni le stesse condizioni per affrontare il percorso educativo, indipendentemente dal contesto familiare.



“Vogliamo che il successo scolastico dipenda esclusivamente dall’impegno dei ragazzi – ha aggiunto Estrosi – non dal reddito dei genitori.”





Cosa contiene il kit

Ogni alunno riceverà un corredo completo, realizzato secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione. Il kit comprende:

1 zaino in tela sintetica rossa e nera

1 righello da 20 cm

3 penne (blu, nera e rossa)

2 matite HB

1 gomma

1 temperamatite con serbatoio

2 stick di colla

1 astuccio da 12 pastelli

1 astuccio da 12 pennarelli

1 lavagnetta cancellabile

2 pennarelli per lavagnetta



A questa dotazione si aggiungono i fondi didattici annuali già previsti dal Comune, che continueranno a essere erogati senza variazioni e serviranno a coprire altri materiali come libri, quaderni e giochi educativi.



Con questa misura, Nizza si conferma all’avanguardia nelle politiche scolastiche inclusive, dando un esempio concreto di come un’amministrazione possa intervenire in modo utile, equo e tangibile nella vita quotidiana delle famiglie.





