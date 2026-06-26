Il Musée océanographique de Monaco rilancia l'estate con "Méditerranée 2050", nuove esperienze e la mostra fotografica di Greg Lecoeur (Foto)

Il Musée océanographique de Monaco propone per l'estate 2026 un ricco programma di attività dedicate alla scoperta del Mediterraneo. Dal 4 luglio al 31 agosto visitatori di tutte le età potranno partecipare a laboratori, animazioni ed esperienze immersive pensate per approfondire la conoscenza dell'ambiente marino e sensibilizzare alla tutela dell'Oceano.

Fulcro della programmazione è l'esposizione "Méditerranée 2050", che ha già accolto 800.000 visitatori. Durante il periodo delle vacanze scolastiche il percorso invita il pubblico a esplorare la Grande Bleue attraverso iniziative rivolte a famiglie e gruppi di amici, con l'obiettivo di coniugare apprendimento, meraviglia e impegno per la conservazione del mare, con particolare attenzione al Mediterraneo.

Tra le principali novità figura il potenziamento dell'esperienza ImmerSEAve VR, che si arricchisce di una seconda avventura immersiva. Oltre alla possibilità di esplorare un'Area Marina Protetta del Mediterraneo, i visitatori potranno intraprendere un nuovo viaggio ambientato nel futuro, alla scoperta di un Mediterraneo rigenerato. Grazie a visori di realtà virtuale di ultima generazione, i partecipanti saliranno a bordo di un sommergibile per prendere parte a una missione scientifica finalizzata a valutare lo stato di salute degli ecosistemi marini. Durante l'esplorazione incontreranno specie simbolo come delfini, capodogli e balenottere comuni, muovendosi liberamente nello spazio virtuale, interagendo con l'ambiente e collaborando nell'esplorazione degli ecosistemi restaurati del Santuario Pelagos.

Il programma estivo comprende inoltre alcune delle attività più apprezzate dal pubblico, come l'osservazione degli animali della battigia e l'Escape Game.

Tra le novità dell'estate anche la mostra fotografica "Méditerranée, un joyau fragile", realizzata dall'Istituto Oceanografico in collaborazione con SNCF Gares & Connexions e il fotografo subacqueo nizzardo Greg Lecoeur. L'esposizione sarà allestita nelle stazioni di Paris Gare de Lyon, Marsiglia, Cannes e Nice-Ville, trasformando questi luoghi di transito in spazi dedicati alla sensibilizzazione sulla salvaguardia dell'Oceano. Il percorso espositivo proseguirà anche all'interno del Musée océanographique de Monaco con una selezione di immagini dedicate alla bellezza e alla fragilità del Mediterraneo.



Dal 13 luglio al 23 agosto è inoltre prevista una promozione speciale: acquistando i biglietti d'ingresso sul sito https://www.oceano.org/ per gli ingressi effettuati prima delle ore 11.00 o dopo le ore 17.00 sarà applicato uno sconto del 20%.