Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Ilonse (Foto)

C'è un luogo, nell'alta valle della Tinée, dove il tempo sembra aver scelto di rallentare. È Ilonse, piccolo comune delle Alpi Marittime francesi, arroccato a 1.250 metri d'altitudine su uno sperone di roccia che domina la vallata.

Poco più di un centinaio di abitanti, vicoli lastricati, case in pietra e silenzi interrotti soltanto dal vento che risale dai boschi: qui il turismo di massa non è mai arrivato e il paesaggio conserva ancora il carattere autentico della montagna mediterranea.



Ilonse appare all'improvviso dopo una strada ricca di tornanti. Da lontano sembra quasi una fortezza naturale, stretta attorno alla sua cima rocciosa.

Avvicinandosi, il borgo rivela la propria struttura medievale: un dedalo di passaggi coperti, archi in pietra, strette "charrières", antiche scalinate e piazzette panoramiche che raccontano secoli di storia.

Ogni angolo restituisce l'impressione di un paese costruito per difendersi, ma anche per convivere con una montagna aspra e generosa.



Le origini dell'insediamento risalgono almeno all'XI secolo, quando viene documentato il castrum di Ilonza, anche se le testimonianze archeologiche fanno pensare a una presenza umana molto più antica.

Nel corso dei secoli il villaggio seguì le vicende della Contea di Nizza, passando sotto il dominio dei Savoia e successivamente del Regno di Sardegna, fino all'annessione della contea alla Francia nel 1860.

Una storia che accomuna molti borghi delle Alpi Marittime e che ancora oggi si riflette nell'architettura, nei toponimi e nelle tradizioni locali.



Passeggiare per Ilonse significa attraversare una memoria rimasta sorprendentemente intatta. Il grande lavatoio coperto con colonne ricorda il tempo in cui rappresentava il centro della vita quotidiana del paese.

Poco distante, la cappella di Saint-Grat, con la sua facciata barocca, introduce a un percorso che conduce fino alla chiesa di Saint-Michel, edificata nel XIII secolo e impreziosita da un coro quattrocentesco e da dipinti riconosciuti come patrimonio storico.

Dalla piazza più alta del villaggio, una terrazza naturale si apre sulle cime della valle della Tinée, offrendo una vista che nelle giornate limpide spazia sulle montagne del Mercantour.



Ma Ilonse non è soltanto un borgo da cartolina. È uno dei paesi che hanno saputo conservare un'identità culturale forte, fatta di antiche feste popolari, lingua occitana, tradizioni pastorali e giochi tramandati di generazione in generazione.

In un'epoca in cui molti centri montani combattono contro lo spopolamento, questo piccolo villaggio continua a rappresentare un esempio di resilienza alpina, mantenendo vivo un patrimonio immateriale che rischia altrove di scomparire.



Chi arriva fin qui cerca soprattutto il silenzio. I sentieri che si diramano dal paese conducono verso boschi, pascoli e antiche mulattiere percorse per secoli da pastori e mercanti.

È un territorio di confine, dove le montagne francesi dialogano naturalmente con quelle piemontesi e dove la storia ha spesso attraversato le creste molto prima delle frontiere moderne.





In un mondo che corre veloce, Ilonse rappresenta quasi un'eccezione geografica e culturale. Un luogo dove il passato non è stato trasformato in spettacolo, ma continua semplicemente a far parte della vita quotidiana.

Ed è forse proprio questa autenticità, più che la spettacolarità del panorama, a rendere il piccolo borgo delle Alpi Marittime una delle destinazioni più sorprendenti dell'entroterra nizzardo.



