Giornate bollenti: l’estate del 2050 tra notti tropicali, incendi e mare che avanza

Niente più brezza serale a salvare le notti d’estate. Entro il 2050, sulla Costa Azzurra il caldo diventerà una presenza costante, quasi strutturale. Non un’anomalia, ma la nuova normalità. Le proiezioni di Météo-France parlano chiaro: le ondate di calore saranno cinque volte più frequenti rispetto a oggi, con un impatto diretto su qualità della vita, turismo e ambiente.



Il salto termico sarà evidente. Tra Var e Alpi Marittime si registrerà un aumento medio compreso tra +2,6 e +2,8 gradi rispetto al periodo 1976-2005. In termini concreti significa che le estati del futuro assomiglieranno ai picchi più estremi vissuti negli ultimi anni. A Nizza si supereranno stabilmente i 30 gradi di media estiva, mentre nelle aree interne si andrà oltre.



Il vero spartiacque, però, sarà la notte. Le cosiddette “notti tropicali”, con temperature sopra i 20 gradi, diventeranno la regola: da poche unità all’anno a oltre venti. Un cambiamento che, secondo diversi studi europei sul clima urbano, avrà conseguenze anche sanitarie, aumentando stress termico e rischio per le fasce più fragili della popolazione.





Parallelamente, la pioggia si farà più rara. Le precipitazioni estive potrebbero diminuire del 10%, allungando i periodi di siccità fino a quattro mesi consecutivi. Un quadro che già oggi trova riscontro: negli ultimi anni la regione Provence-Alpes-Côte d’Azur è tra le più colpite da deficit idrico in Francia, con restrizioni sempre più frequenti sull’uso dell’acqua.



Il prezzo ambientale sarà alto. Il rischio incendi, già critico nei massicci dell’Estérel e del Tanneron, raddoppierà. Le giornate classificate ad altissimo rischio passeranno da meno di dieci a quasi venti all’anno. E il 2022, con i vasti roghi nel sud della Francia e in Italia, ha già offerto un’anteprima concreta di ciò che potrebbe diventare la norma.



Sul fronte costiero, la minaccia arriva dal mare. L’innalzamento previsto, circa 24 centimetri entro metà secolo, accelererà l’erosione di spiagge simbolo come la Baia degli Angeli, la Croisette o Pampelonne. Un fenomeno che si inserisce in una tendenza globale: secondo l’IPCC, il livello dei mari sta crescendo a un ritmo sempre più rapido, con impatti diretti sulle aree urbane costiere.



E guardando oltre, al 2100, lo scenario si fa ancora più radicale. Le città della Riviera potrebbero assomigliare, per clima, a quelle dell’Andalusia o dell’entroterra mediterraneo: fino a undici giorni sopra i 35 gradi ogni estate e quasi una notte tropicale su due.

L’acqua diventerà una risorsa sempre più scarsa, mentre eventi meteorologici estremi, piogge intense e improvvise, aumenteranno il rischio di alluvioni.



Il cambiamento, insomma, non è più una prospettiva lontana. È già in atto. E la Costa Azzurra, icona di un’estate mite e luminosa, rischia di trasformarsi in uno dei laboratori più evidenti della crisi climatica europea.



