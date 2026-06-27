Caldo estremo, stop all’Ironman di Nizza: annullata la gara per rischio sanitario

L’ondata di caldo record che sta colpendo le Alpi Marittime ferma anche uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate.

L’Ironman di Nizza, in programma domenica 28 giugno, è stato ufficialmente annullato dalla Prefettura a causa delle condizioni climatiche estreme che da giorni interessano il territorio.



La decisione è arrivata al termine di un’attenta valutazione della situazione meteorologica e dei rischi connessi.

Il dipartimento è infatti interessato da un episodio di canicola “di intensità elevata e di durata eccezionale”, iniziato il 22 giugno e destinato a proseguire nel fine settimana, con temperature percepite che potrebbero raggiungere i 44 gradi, soprattutto nelle aree urbane.



Troppo alto il rischio per gli atleti impegnati in una prova tra le più dure al mondo: 3,8 chilometri di nuoto, 180 chilometri in bicicletta e una maratona finale di 42,195 chilometri. Uno sforzo prolungato e intenso ritenuto incompatibile con le condizioni climatiche attuali.



Nonostante le proposte avanzate dagli organizzatori – tra cui il potenziamento dei punti di ristoro, la distribuzione di ghiaccio e l’installazione di docce lungo il percorso – le autorità hanno ritenuto che le misure non fossero sufficienti a garantire la sicurezza dei partecipanti.





Al centro della decisione anche la necessità di non sovraccaricare ulteriormente i servizi di emergenza, già fortemente impegnati nella gestione dell’ondata di calore e nell’assistenza alla popolazione. “La priorità è preservare la salute degli atleti, degli organizzatori e delle forze di sicurezza, evitando al contempo un impatto eccessivo sul sistema sanitario”, ha sottolineato la Prefettura.



L’annullamento riguarda sia la prova principale sia l’Ironman 70.3 e coinvolge circa 4.500 atleti attesi da tutto il mondo.

Una scelta che non manca di suscitare reazioni. Il sindaco di Nizza, Eric Ciotti, ha espresso comprensione per le motivazioni sanitarie, pur evidenziando le ricadute dell’annullamento: “Una decisione necessaria, ma che avrà conseguenze dirette su migliaia di persone. Il Comune è pronto a sostenere gli organizzatori”.



La Costa Azzurra resta in stato di vigilanza arancione per canicola e, secondo le previsioni, le temperature continueranno a mantenersi elevate almeno fino a domenica, con valori compresi tra i 32 e i 37 gradi.



Solo un anno fa, in condizioni simili, la competizione si era svolta regolarmente grazie a misure di adattamento.

Ma questa volta il caldo eccezionale ha imposto uno stop senza precedenti, confermando quanto gli eventi climatici estremi stiano incidendo sempre più sull’organizzazione delle grandi manifestazioni sportive.



