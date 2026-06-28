«La Dottrina Sociale della Chiesa: una missione di attuazione per la nostra Chiesa»

Dopo la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Marie-Dominique David, Arcivescovo di Monaco, e concelebrata da Mons. René Giuliano e dal diacono Simon Ardis, assistenti spirituali del Movimento, si è svolta una presentazione degli EDC a cura di Andrea Baldi, responsabile di settore EDC e professionista della finanza, e di Caroline Le Gargean, direttrice di Monaco Telecom. Gli interventi sono stati arricchiti dalle testimonianze di due membri del Movimento, Benoît Maldague e Alessio Vinciguerra.

Durante la sua visita a Monaco lo scorso 28 marzo, Papa Leone XIV ci ha affidato la missione di promuovere e mettere in pratica la Dottrina Sociale della Chiesa.

È stata inoltre presentata brevemente la sua prima Enciclica, Magnifica Umanità (15 maggio 2026), dedicata alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale: che cosa essa sia e che cosa non sia, le sue implicazioni e le sue conseguenze. Sono stati inoltre ripresi alcuni passaggi dei discorsi pronunciati dal Santo Padre durante la sua visita a Monaco.

Dopo l'estate, l'Enciclica sarà oggetto di un approfondimento e di un percorso di attuazione, in modo particolare per la nostra diocesi.

La serata si è conclusa con un piacevole momento di convivialità e di fraternità.

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