Monte-Carlo celebra la 20ª edizione del Jumping International

Dal 2 al 4 luglio 2026, il suggestivo scenario di Port Hercule ospiterà la 20ª edizione del Jumping International de Monte-Carlo, evento simbolo del calendario sportivo monegasco e tra le competizioni di salto ostacoli più prestigiose al mondo.

Organizzato dal Jumping International de Monte-Carlo, l'evento rappresenta una delle tappe più attese del Longines Global Champions Tour (LGCT), il circuito internazionale d'élite riconosciuto dalla Fédération Équestre Internationale (FEI), che riunisce i migliori cavalieri e cavalli del panorama mondiale in alcune delle location più iconiche del pianeta. Nel 2026 Monte-Carlo ospiterà la nona tappa del circuito, confermandosi uno degli appuntamenti chiave della stagione agonistica.

Quella del 2026 assume un valore particolarmente significativo, celebrando il ventesimo anniversario della manifestazione, ormai diventata uno degli eventi sportivi più rappresentativi del Principato grazie alla sua straordinaria capacità di coniugare eccellenza sportiva, innovazione organizzativa e prestigio internazionale.

Il Jumping International de Monte-Carlo è riconosciuto a livello mondiale per il suo scenario senza eguali. Ogni anno Port Hercule viene trasformato in una spettacolare arena equestre temporanea, appositamente allestita per ospitare le competizioni internazionali e le strutture dedicate ai cavalieri e ai cavalli.

Con gli yacht ormeggiati a pochi metri dal campo di gara e il Palazzo del Principe sullo sfondo, Monte-Carlo offre un contesto spettacolare che rende questa tappa una delle più affascinanti e tecnicamente impegnative dell'intero circuito internazionale. Il tracciato, caratterizzato da curve strette e spazi limitati, richiede ai binomi precisione assoluta, velocità e massimo controllo tecnico, qualità che rendono ogni competizione particolarmente avvincente.

Per tre giorni il Principato accoglierà alcuni dei migliori cavalieri del panorama internazionale, impegnati nelle prove CSI5 del Longines Global Champions Tour e della Global Champions League.

Tra i momenti più attesi figura il prestigioso Grand Prix du Prince de Monaco, considerato il momento culminante della manifestazione e una delle prove più ambite dell'intero calendario internazionale. Il programma prevede inoltre competizioni di altissimo livello che metteranno in risalto tecnica, velocità e spettacolarità, offrendo al pubblico emozioni continue in una cornice esclusiva.

Tra gli appuntamenti simbolo della manifestazione torna anche la celebre Pro-Am Cup, competizione ideata nel 2010 e sostenuta da Charlotte Casiraghi, che vede gareggiare insieme cavalieri professionisti e amatori in un format unico nel panorama internazionale.

L'iniziativa rappresenta perfettamente i valori dello sport equestre, promuovendo collaborazione, formazione e trasmissione dell'esperienza tra diverse generazioni di atleti.

Nel corso degli anni il Jumping International de Monte-Carlo è diventato molto più di una competizione sportiva. L'evento costituisce una straordinaria vetrina internazionale per il Principato di Monaco, contribuendo a valorizzarne l'immagine quale destinazione di eccellenza per lo sport, il turismo e i grandi eventi.

Accanto alle competizioni, il pubblico potrà vivere un'esperienza completa grazie alle aree hospitality, ai villaggi dedicati agli sponsor, alle zone commerciali, agli spazi dedicati ai cavalli e ai numerosi servizi premium che caratterizzano l'organizzazione dell'evento.

Il Jumping International si inserisce nel ricco calendario dei grandi eventi del Principato, affiancando manifestazioni iconiche come il Gran Premio di Formula 1, il Rolex Monte-Carlo Masters e il Monaco Yacht Show, confermando Monaco come una delle capitali mondiali dello sport e degli eventi di prestigio.

Con la ventesima edizione, il Jumping International de Monte-Carlo rinnova la propria missione: offrire uno spettacolo sportivo di altissimo livello, valorizzare l'eccellenza dell'equitazione internazionale e celebrare il forte legame tra tradizione, innovazione e stile che rende il Principato unico nel panorama mondiale.