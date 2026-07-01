Gérald Russo nominato Direttore Generale del Casino Barrière Menton

Gérald Russo è stato nominato Direttore Generale del Casino Barrière Menton a partire dal 1° giugno 2026.

Proveniente da una famiglia di casinò strettamente legata alla storia del Casino di Brides-les-Bains, Gérald Russo ha costruito l'intera carriera nel settore del gioco. Dopo gli studi in musicologia, ha iniziato il proprio percorso professionale all'interno della struttura di famiglia, ricoprendo diversi incarichi operativi e manageriali.

Successivamente ha completato la propria formazione conseguendo il diploma di Manager de Casino (MCD) a Forges-les-Eaux, accedendo quindi a ruoli di direzione. Dal 2001 è entrato a far parte del comitato direttivo del Casino di Brides-les-Bains e nel 2009 è stato nominato Direttore Generale del Casino des Trois Vallées.

Dal 2014 ha proseguito la propria carriera all'interno del gruppo Vikings Casino, ricoprendo gli incarichi di Direttore Aggiunto e successivamente Direttore Generale del Casino di Bussang, prima di assumere la direzione del Casino di Houlgate e coordinare l'apertura del Casino di Sanary-sur-Mer.

Nel 2023 è entrato a far parte del gruppo Barrière come Direttore Generale del Casino Barrière El-Gezirah e del Casino Barrière Le Pacha, al Cairo.

Parallelamente al percorso professionale, nel 2021 ha ottenuto la certificazione VAE di "Responsable en Management Relationnel" presso l'ESSEC Business School.

Grazie all'esperienza maturata in strutture di dimensioni e mercati differenti, Gérald Russo assume ora la guida del Casino Barrière Menton.

Tra le principali missioni del nuovo Direttore Generale figurano la rappresentanza del Casinò nei confronti delle autorità, delle istituzioni e degli attori del territorio, la garanzia del rispetto delle procedure del Gruppo e della normativa vigente in materia di giochi, il consolidamento della crescita del fatturato e delle quote di mercato locali a seguito dei lavori di ampliamento della struttura, oltre alla gestione dei team e allo sviluppo delle competenze dei collaboratori del Casinò.