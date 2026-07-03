Intervista al Dr. José María Bayas: vaccino HPV e comunicazione sanitaria

In questa intervista, il Dr. José María Bayas ci spiega la sua efficacia, il suo carattere preventivo, la sua sicurezza e i suoi rischi, chiarisce perché le prime raccomandazioni e strategie vaccinali sono state rivolte alle bambine, quali effetti ha il vaccino contro l'HPV negli uomini e ci avvicina inoltre all'importanza della comunicazione e dell'educazione nel campo della vaccinologia per prevenire e promuovere un'informazione di pubblica utilità nella piena era digitale.

Il Dr. Bayas è stato Primario e Consulente Senior del Servizio di Medicina Preventiva ed Epidemiologia e responsabile del Centro di Vaccinazione per Adulti dell'Hospital Clínic di Barcellona, nonché professore associato di Sanità Pubblica presso l'Università di Barcellona e Coordinatore dell'Unità Didattica di Medicina Preventiva e Sanità Pubblica dell'Hospital Clínic di Barcellona. José María Bayas appartiene a diverse società scientifiche ed è membro fondatore dell'Associazione Spagnola di Vaccinologia (AEV), della quale è stato presidente. Ha fatto parte di diversi comitati di esperti nel campo della vaccinologia a livello internazionale, come il Brighton Collaboration Anaphylaxis Working Group, ed è stato valutatore dell'Agenzia Nazionale di Valutazione e Prospettiva (ANEP), tra gli altri incarichi.

Ci spieghi esattamente che cosa sono i vaccini e quale impatto hanno sul nostro organismo?

I vaccini sono una preparazione antigenica che, introdotta nell'organismo, induce la comparsa di un'immunità acquisita attiva di tipo umorale e di tipo cellulare – così avviene per la maggior parte dei vaccini – di lunga durata. Deve esserci un rischio minimo e accettabile che compaiano reazioni avverse di tipo locale o generale, e questo è un requisito imprescindibile per tutti i vaccini. È un aspetto non negoziabile.

Una definizione forse più moderna, se mi è consentita questa espressione, sostituisce preparazione antigenica con preparazione biologica, perché alcuni vaccini di sviluppo più recente contengono materiale genetico – il che non significa in alcun modo che siano infettivi, naturalmente –; si tratta piuttosto di una sorta di manuale di istruzioni affinché siano le cellule dello stesso organismo a produrre quelle proteine che svolgeranno il ruolo di antigene con i risultati precedentemente descritti.

Che cosa distingue i vaccini dagli altri farmaci?

I vaccini sono farmaci, ma molto particolari, che si differenziano sotto molti aspetti da altri tipi di farmaci, come un antibiotico o un medicinale per combattere l'ipertensione arteriosa, per esempio, perché i vaccini non agiscono direttamente sull'organismo umano, bensì attraverso il sistema immunitario con lo scopo già indicato.

Presentano rischi per la salute?

Qualsiasi attività umana comporta un certo tipo di rischio; il rischio zero praticamente non esiste. Solo i farmaci con attività curativa o preventiva efficace, cioè quelli che hanno la capacità di curare o prevenire, presentano effetti collaterali che accompagnano gli effetti principali, che sono il motivo del loro impiego.

I vaccini garantiscono una protezione totale contro una malattia? In quale misura proteggono e da che cosa dipende questo grado di protezione?

Dipende dal vaccino. Se parliamo di vaccini destinati a prevenire una malattia causata da un unico tipo di microrganismo, ad esempio il tetano, il morbillo o l'epatite A o B, la protezione è praticamente del 100% se la vaccinazione è stata eseguita correttamente. Esistono però microrganismi di cui sono presenti numerosi tipi, come lo pneumococco, il meningococco o i virus influenzali – la cui variabilità è indefinita a causa dei continui processi di mutazione –; in questi casi, ovviamente, l'efficacia sarà più limitata.

Per quanto riguarda i vaccini sistematici, cioè quelli previsti dal calendario vaccinale raccomandato alla maggior parte della popolazione mondiale, questa protezione supera il 90-95%.

Lei è uno dei maggiori esperti del vaccino contro il Virus del Papilloma Umano (HPV), un farmaco che mira a ridurre l'infezione da HPV e a diminuirne le conseguenze più gravi, come il cancro del collo dell'utero. In che cosa consiste esattamente questo farmaco?

Si conoscono circa 150 tipi di papillomavirus che provocano diverse patologie in varie specie animali. Nella specie umana, circa 12 tipi (16, 18 e altri) sono responsabili di differenti neoplasie; oltre al cancro del collo dell'utero (cervice), gli HPV oncogeni sono responsabili del cancro della vagina, della vulva, dell'ano, del pene e dell'orofaringe. Altri tipi di HPV (6 e 11) provocano verruche anogenitali.

L'infezione persistente del tratto genitale è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per lo sviluppo del cancro della cervice uterina, poiché affinché la malattia si sviluppi devono concorrere anche altri fattori. Ciò che è certo è che senza il virus non c'è cancro; pertanto, la vaccinazione rappresenta uno strumento preventivo di straordinaria efficacia.

I vaccini contro l'HPV utilizzano le proteine strutturali del capside – L1 –, ottenute mediante tecnologia di ricombinazione genetica a partire dal lievito del pane e della birra, Saccharomyces cerevisiae, che sarebbe il suo nome scientifico. Inoltre, vengono utilizzati anche baculovirus, virus che infettano principalmente una specie di falena, Trichoplusia ni.

Le proteine ricombinanti L1 ottenute in questo modo hanno la proprietà di autoassemblarsi formando particelle denominate VLPs (virus-like particles). Queste particelle VLP, prive di DNA, sono morfologicamente e antigenicamente simili all'HPV "autentico", tanto che – mi si permetta l'espressione – ingannano il sistema immunitario.

Qual è l'efficacia e quale livello di sicurezza presentano questi vaccini?

L'efficacia e la sicurezza dei vaccini contro l'HPV, che erano già state dimostrate negli studi clinici registrativi, gli studi clinici fondamentali che hanno consentito l'autorizzazione del vaccino, sono state confermate anche nella "vita reale", dopo la somministrazione di oltre 270 milioni di dosi in tutto il mondo.

A che punto siamo, dal punto di vista della ricerca sui vaccini contro l'HPV?

La ricerca attuale si concentra su aspetti quali il miglioramento dei vaccini stessi, l'inclusione di un numero maggiore di tipi virali, uno studio più approfondito del ruolo degli adiuvanti per ottenere una protezione crociata e contrastare tipi di virus non inclusi nel vaccino, lo sviluppo di nuove strategie vaccinali e, naturalmente, l'estensione della vaccinazione a gruppi di popolazione ancora non protetti, come gli uomini, le persone con un rischio maggiore di infezione o di complicanze, le collettività e le aree geografiche con minori risorse, dove è più difficile raggiungere elevate coperture vaccinali, ecc.

Tutto ciò nel contesto del miglioramento dell'informazione rivolta alla popolazione e agli stessi professionisti della salute sull'importanza della vaccinazione contro l'HPV. Dobbiamo lavorare a livello della popolazione generale, ma anche per migliorare la cultura degli operatori sanitari che non si occupano direttamente di vaccini riguardo all'interesse di questi farmaci contro l'HPV.

Quando deve essere somministrato questo vaccino?

Come vaccinazione sistematica, idealmente a 11-12 anni, sia alle bambine sia ai bambini, dando tuttavia priorità alle bambine se le risorse limitano o rendono difficile la somministrazione a persone di entrambi i sessi. Il vaccino, in ogni caso, è autorizzato a partire dai 9 anni.

Almeno 57 Paesi, secondo quanto raccomandato dall'OMS nel 2022, utilizzano già una dose unica quando la vaccinazione viene effettuata nella fascia di età compresa tra i 9 e i 14 anni. A partire dai 15 anni o oltre, si somministrano 2 dosi separate da un intervallo di 6 mesi. Oppure 3 dosi: le prime due separate da un intervallo di 1 o 2 mesi e la terza 6 mesi dopo.

Quali sono i requisiti per la vaccinazione contro l'HPV nella popolazione non immunocompetente?

Quando si tratta di vaccinare persone non immunocompetenti, indipendentemente dall'età del vaccinato, è necessario ricorrere allo schema a 3 dosi. Naturalmente, nella misura del possibile, si possono e si devono vaccinare gli adolescenti attraverso programmi di recupero destinati alle persone che, per qualsiasi motivo, non erano state vaccinate in precedenza. E, naturalmente, anche le persone sessualmente attive e quindi a rischio di esposizione all'HPV.

Perché le raccomandazioni per la vaccinazione contro l'HPV sono iniziate con le bambine?

Le prime raccomandazioni e strategie vaccinali hanno riguardato le bambine perché erano loro a sopportare il maggior carico della malattia. Tuttavia, è molto importante sottolineare che la vaccinazione dei bambini, degli adolescenti e degli uomini, oltre a garantire una protezione diretta al vaccinato, produce anche un effetto di immunità di gruppo, poiché in questo modo si riduce il rischio di trasmissione del virus ai partner sessuali, siano essi donne, uomini oppure entrambi.

Una volta che la lesione da HPV si è sviluppata, il vaccino ha un effetto terapeutico?

No, si tratta di vaccini preventivi che non modificano il decorso di una lesione preesistente.

L'interesse della vaccinazione precoce nell'infanzia, prima dell'inizio dell'attività sessuale, si basa proprio su questo maggiore potenziale preventivo, cioè sulla garanzia pressoché assoluta che non vi sia stato alcun contatto con il virus. Inoltre, in questo modo si ottengono risposte immunitarie ottimali e molto più elevate e, di conseguenza, è possibile ridurre il numero di dosi necessarie.

Qual è l'efficacia reale del vaccino contro l'HPV nelle donne?

L'efficacia viene misurata in condizioni ideali: è ciò che viene studiato e determinato negli studi clinici. L'efficacia nella pratica (effectiveness), invece, viene valutata in condizioni reali, cioè quando il vaccino viene commercializzato e somministrato nella vita quotidiana. In questo caso, l'efficacia viene analizzata attraverso studi di popolazione, nei quali gli intervalli tra le dosi non sono sempre stati perfettamente rispettati e non tutte le persone si trovano nelle condizioni ottimali per ottenere la migliore risposta immunitaria.

Nelle donne di età compresa tra i 9 e i 26 anni, l'efficacia contro l'infezione, misurata negli studi clinici, è ben superiore al 95%, mentre l'efficacia contro le lesioni precancerose di alto grado (CIN2+) causate dai tipi inclusi nel vaccino è compresa tra il 90% e il 100%.

Studi di popolazione condotti in Svezia e in Inghilterra hanno riscontrato una riduzione dell'87% del cancro della cervice uterina nelle donne vaccinate prima dei 17 anni.

Negli uomini è stata osservata un'efficacia del 90% contro le verruche genitali e una riduzione del 75% delle infezioni e delle lesioni precancerose anali.

Quali sono gli studi di riferimento sull'efficacia del vaccino contro l'HPV?

L'efficacia nella pratica è stata studiata in diversi Paesi. L'Australia rappresenta un modello esemplare sotto questo profilo, poiché ha iniziato la vaccinazione delle bambine nel 2007 e quella dei bambini nel 2013. Inoltre, ha attuato un programma molto ambizioso che comprendeva tutta la popolazione di età compresa tra i 9 e i 25 anni: bambine e bambini, donne e uomini.

In questo modo è stata riscontrata una riduzione del 90% delle verruche genitali nelle giovani donne, una riduzione dell'87% delle infezioni causate dai tipi inclusi nel vaccino, una diminuzione del 47% delle lesioni cervicali di alto grado (CIN2+) nelle persone di età inferiore ai 20 anni e una riduzione del 70% del cancro invasivo della cervice uterina.

In Scozia sono state riscontrate riduzioni pari all'89% anche per quanto riguarda le lesioni cervicali di alto grado, in particolare le lesioni precancerose CIN3.

È inoltre un'ottima notizia constatare che, dopo 10-12 anni di vaccinazione contro l'HPV, si mantengono elevati livelli di protezione.

In materia di comunicazione e divulgazione, che cosa ci consiglierebbe? Come si può divulgare in modo efficace e responsabile?

Nel 2019 l'OMS ha individuato quelle che considerava le dieci principali minacce per la salute mondiale. Tra queste figurava — e continua a figurare — il rischio di una pandemia influenzale. Almeno sei di queste minacce riguardavano malattie trasmissibili prevenibili, o meno, mediante vaccinazione.

Ciò che mi interessa particolarmente sottolineare, tra queste dieci minacce, è quello che è stato definito "esitazione vaccinale" (vaccine hesitancy), definita come la riluttanza o il rifiuto di vaccinarsi nonostante la disponibilità dei vaccini e dei servizi vaccinali.

Le cause dell'esitazione vaccinale sono molteplici; si tratta di un fenomeno multifattoriale e, pertanto, anche l'approccio al problema deve essere multifattoriale.

Uno degli elementi di questo approccio consiste, innanzitutto, nell'ascoltare le motivazioni addotte da coloro che si oppongono alla vaccinazione, perché molto spesso non si tratta di oppositori attivi, bensì di persone che temono gli effetti collaterali: timori che talvolta possono avere un qualche fondamento e, spesso, nessuno. Vi è inoltre l'idea che i vaccini non siano necessari perché non si conoscono casi di malattia, non si sa distinguere una malattia dall'altra oppure si ritiene che i vaccini siano un'attività commerciale poco trasparente da parte delle aziende produttrici, e così via.

È importante anche identificare i gruppi che promuovono il rifiuto della vaccinazione e comprenderne le motivazioni.

Dobbiamo cercare di utilizzare argomentazioni e messaggi semplici, evitando spiegazioni scientifiche troppo approfondite, perché i destinatari potrebbero perdere il filo del discorso durante l'esposizione. È utile ricorrere ad aneddoti e a casi concreti. E forse è opportuno anche evitare portavoce che possano, in qualche modo, favorire il rifiuto della vaccinazione.

È fondamentale promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria sui benefici e sulla sicurezza dei vaccini, attività che possono e devono essere sviluppate in molti contesti, come le scuole, le associazioni di pazienti e, naturalmente, gli stessi social media. In definitiva, si tratta di favorire alleanze con la società civile.

È importante anche monitorare le fonti di fake news e di disinformazione sulla stampa, sia cartacea sia digitale, in televisione, ecc., per poter intervenire di conseguenza.

Anche la formazione continua del personale sanitario riveste un ruolo fondamentale. Sia di quello direttamente coinvolto nelle vaccinazioni sia di quello che non lo è, perché il punto di vista degli operatori sanitari sarà, evidentemente, molto utile per ottenere una maggiore adesione alla vaccinazione.

Naturalmente, è importante facilitare l'accesso ai centri vaccinali per quanto riguarda orari, appuntamenti, ecc., semplificando il più possibile le procedure. E, soprattutto, fornire sempre un'informazione trasparente e il più tempestiva possibile riguardo a eventuali segnali di allarme o notizie, vere o false, che possano raggiungere la popolazione e riguardare la sicurezza e l'efficacia dei vaccini.



Accedi all'intervista completa: https://houdabakkali.com/vaccines-public-health-and-medical-education-a-conversation-with-dr-jose-maria-bayas/.