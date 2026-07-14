Centre Hospitalier Princesse Grace di Monaco, consegnate le chiavi del nuovo edificio alle équipe ospedaliere alla presenza del Principe Alberto II

Si è svolta lunedì 13 luglio la cerimonia di consegna delle chiavi del nuovo edificio del Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) alle équipe ospedaliere, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II, del Ministro di Stato Christophe Mirmand, della Consigliera di Governo-Ministro delle Attrezzature, dell'Ambiente e dell'Urbanismo Céline Caron-Dagioni, del Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Sanità Christophe Robino, della direttrice del CHPG Benoîte Rousseau de Sevelinges e di numerose personalità del Principato.

La cerimonia rappresenta una tappa fondamentale del progetto ospedaliero del Principato di Monaco, avviato da tempo dal Governo del Principe con l'obiettivo di dotare la Principauté di un ospedale pubblico moderno, evolutivo e in grado di rispondere in modo duraturo alle esigenze delle future generazioni.

La consegna delle chiavi assume un forte valore simbolico, sancendo il passaggio dalla fase di costruzione a quella dell'appropriazione degli spazi da parte delle équipe ospedaliere. Saranno infatti i professionisti sanitari a occupare progressivamente il nuovo edificio, dove svolgeranno prossimamente le proprie attività al servizio dei pazienti.

Il Governo del Principato di Monaco ha inoltre reso disponibile un dossier stampa con ulteriori dettagli sul progetto del nuovo Centre Hospitalier Princesse Grace.