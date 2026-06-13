Monaco rafforza la politica sociale: approvate due leggi su disabilità, invecchiamento e sostegno ai caregiver

Il Governo del Principato di Monaco ha accolto con favore l’approvazione, durante la seduta pubblica legislativa odierna, di due importanti leggi destinate a rafforzare i diritti, la protezione e l’autonomia delle persone con disabilità, a migliorare il sostegno alle loro famiglie e a riconoscere pienamente il ruolo essenziale dei caregiver.

Le due normative rappresentano un ulteriore passo avanti nella costruzione di una politica sociale più inclusiva e protettiva.

La prima legge introduce una riforma complessiva della normativa quadro in materia di disabilità, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più adeguato alla varietà delle situazioni vissute dalle persone interessate.

Dopo l’approvazione, nel 2022, della separazione del calcolo dell’assegno per gli adulti con disabilità e dell’assegno disabilità-vecchiaia dalla situazione coniugale, misura finalizzata a garantire l’indipendenza finanziaria dei beneficiari, e dopo il lancio nel 2023 della politica nazionale “Handipact”, il Governo compie così una nuova tappa nel rafforzamento della propria azione sociale.

Tra le principali novità previste dalla legge figurano il potenziamento del sostegno finanziario destinato a compensare gli effetti della disabilità nella vita quotidiana, una maggiore considerazione della situazione reale delle persone attraverso l’eliminazione del passaggio automatico dal regime della disabilità a quello della vecchiaia al compimento dei sessant’anni e il rafforzamento dell’accompagnamento alle famiglie con figli disabili mediante l’istituzione di una nuova indennità.

La seconda legge si inserisce nello stesso percorso di rafforzamento della politica sociale e riconosce il ruolo fondamentale dei familiari che assistono le persone anziane. Il provvedimento introduce infatti un vero e proprio status giuridico per i caregiver familiari, ufficializzandone il ruolo e riconoscendo il carattere indispensabile del loro contributo per la società.

Il dispositivo approvato dal Consiglio Nazionale attribuisce ai caregiver una serie di diritti che consentiranno loro di disporre degli strumenti necessari per conciliare al meglio la vita personale e professionale con le responsabilità legate all’assistenza.

Secondo il Governo del Principato, l’adozione di queste due leggi costituisce una nuova tappa della politica sociale monegasca e testimonia la volontà di rafforzare l’autonomia, la protezione e il sostegno delle persone più vulnerabili, oltre a valorizzare e sostenere quanti le assistono quotidianamente.