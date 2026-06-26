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Altre notizie | 26 giugno 2026, 12:01

Monaco inaugura Handiplage 2026 al Larvotto. Il 2 luglio torna il servizio dedicato alle persone con disabilità

Da oltre vent'anni il progetto garantisce un accesso sicuro, confortevole e assistito alla balneazione grazie alla Direzione dell'Azione e dell'Aiuto Sociale e al Club Soroptimist di Monaco.

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Giovedì 2 luglio, alle ore 10, presso la spiaggia del Larvotto, lato Méridien Beach Plaza, si terrà l'inaugurazione del sito Handiplage per la stagione 2026.

L'iniziativa è promossa dal Governo del Principato a sostegno delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Attivo nel Principato da oltre vent'anni, il servizio Handiplage è realizzato dalla Direzione dell'Azione e dell'Aiuto Sociale con il contributo del Club Soroptimist di Monaco.

Il dispositivo consente alle persone con disabilità, sia accompagnate sia autonome, di usufruire della balneazione in condizioni ottimali di sicurezza, comfort e accoglienza.

Redazione

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