Nizza non dimentica: dieci anni dopo la strage del 14 luglio torna il giorno della memoria. Macron guiderà le commemorazioni

Dieci anni dopo quella notte che sconvolse la Francia e il mondo, Nizza si prepara a fermarsi ancora una volta per ricordare le vittime dell'attentato del 14 luglio 2016.



Dal 12 al 14 luglio la città della Costa Azzurra ospiterà tre giorni di commemorazioni che culmineranno con la presenza del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, atteso alla cerimonia ufficiale nel decimo anniversario della tragedia.



Era la sera della Festa nazionale francese quando, poco dopo la conclusione dei fuochi d'artificio, un camion lanciato a folle velocità travolse la folla sulla Promenade des Anglais per quasi due chilometri.

Il bilancio fu devastante: 86 morti, oltre 450 feriti e decine di famiglie segnate per sempre.





Tra le vittime anche cinque cittadini italiani, oltre a numerosi bambini e turisti stranieri. L'attentato, rivendicato dallo Stato Islamico, rappresentò uno dei momenti più drammatici della lunga stagione del terrorismo jihadista che colpì la Francia.



Da allora, ogni 14 luglio Nizza dedica una giornata al ricordo delle vittime insieme alle associazioni dei familiari – Promenade des Anges, Mémorial des Anges, Life for Nice e Une Voie des Enfants – che anche quest'anno hanno contribuito all'organizzazione delle celebrazioni.



Il programma prenderà il via domenica 12 luglio alle 9 con una marcia partecipativa aperta a cittadini, familiari e visitatori. Il corteo partirà davanti all'ospedale Lenval e raggiungerà il chiosco della musica sulla Promenade des Anglais, dove sarà deposto un omaggio floreale.



Lunedì 13 luglio, alle 16.30, Villa Masséna ospiterà una cerimonia interreligiosa riservata alle famiglie delle vittime e agli invitati. Al termine saranno accese 86 candele davanti al memoriale nei giardini della villa, una per ogni vita spezzata quella sera.



Il momento più atteso sarà martedì 14 luglio, giorno della Festa nazionale francese. La mattinata si aprirà con la tradizionale parata militare in Place Masséna, mentre alle 18 Emmanuel Macron presiederà la cerimonia commemorativa ufficiale, riaffermando il legame tra la memoria delle vittime e i valori della Repubblica francese.





La serata proseguirà alle 20.30 con il concerto dell'Orchestra Filarmonica di Nizza al Théâtre de Verdure. Alle 22 il cielo della Baia degli Angeli sarà protagonista di uno spettacolo di droni, una scelta che negli ultimi anni ha progressivamente affiancato i tradizionali fuochi d'artificio in occasione delle commemorazioni.



Il momento più intenso arriverà però alle 22.34, l'ora esatta in cui il camion imboccò la Promenade des Anglais seminando morte e distruzione. Ottantasei fasci di luce si alzeranno contemporaneamente verso il cielo, uno per ciascuna delle vittime, trasformando il lungomare simbolo di Nizza in un luogo di raccoglimento e memoria.



Il decimo anniversario assume un significato particolare non solo per la città, ma per l'intera Francia.

A distanza di dieci anni, la ferita resta aperta, mentre il ricordo di quella notte continua a rappresentare un monito contro il terrorismo e un invito a difendere i valori della democrazia, della libertà e della convivenza.

Migliaia di persone sono attese lungo la Promenade des Anglais per condividere un momento che va oltre la commemorazione: un tributo collettivo a chi ha perso la vita e un messaggio di unità rivolto al futuro.







