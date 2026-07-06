Fairmont Monte Carlo ottiene per il terzo anno consecutivo la certificazione Green Globe: confermato l'impegno per la sostenibilità nel Principato

Il Fairmont Monte Carlo, struttura simbolo del Principato di Monaco, ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la certificazione Green Globe, riconoscimento internazionale che premia l'impegno dell'hotel in materia di sostenibilità e la continuità del suo percorso di miglioramento ambientale.

Punto di riferimento dell'hôtellerie di lusso nel Mediterraneo, il Fairmont Monte Carlo si distingue non solo per la sua posizione, ma anche per il ruolo pionieristico svolto nello sviluppo della talassotermia a Monaco fin dal 1975.

Dopo aver celebrato il cinquantesimo anniversario al fianco del Principato, l'hotel prosegue nel 2026 il proprio percorso verso un modello di sviluppo sempre più responsabile, attraverso una strategia di miglioramento continuo. Firmatario del Patto della Missione per la Transizione Energetica di Monaco, il Fairmont Monte Carlo contribuisce all'obiettivo fissato dal Principato di ridurre del 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

«La sostenibilità non è un progetto parallelo alla nostra attività: ne rappresenta una parte integrante. Con 596 camere, oltre 5.000 metri quadrati di spazi dedicati agli eventi, quattro ristoranti e un'attività di catering tra le più importanti della Costa Azzurra, la nostra responsabilità è proporzionata al nostro impatto. Questa nuova certificazione Green Globe riconosce il percorso intrapreso dall'hotel e l'impegno quotidiano di tutti i nostri team», ha dichiarato Alexandre Ariel, Direttore Generale del Fairmont Monte Carlo.

L'impegno della struttura si traduce in una serie di azioni concrete, tra cui la scelta di partner che condividono gli stessi standard di sostenibilità, l'eliminazione della plastica monouso, l'installazione di pannelli fotovoltaici e l'adozione di sistemi di illuminazione a LED.

Dal 2025, inoltre, gli impianti di talassotermia del Fairmont Monte Carlo sono stati integrati con la rete energetica del Principato. L'hotel guarda ora al 2027, pronto ad affrontare nuove sfide nel percorso verso uno sviluppo sempre più sostenibile.