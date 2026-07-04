Les Caves de l'Hôtel de Paris Monte-Carlo premiate dal Wine Spectator 2026 con il "Best of Award of Excellence"

Le Caves de l'Hôtel de Paris Monte-Carlo hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento "Best of Award of Excellence" assegnato dal Wine Spectator 2026. Il premio, conferito il 23 giugno dal celebre magazine statunitense specializzato nel settore vitivinicolo, certifica la qualità e la profondità della selezione di vini proposta dagli esercizi premiati.

Fondato nel 1976, Wine Spectator è una delle pubblicazioni più autorevoli e influenti del mondo del vino. Con questa edizione 2026, il magazine ha voluto premiare le Caves de l'Hôtel de Paris Monte-Carlo, le più grandi cantine di un hotel al mondo, confermando l'eccellenza dell'offerta enologica di Monte-Carlo Société des Bains de Mer e rafforzando un percorso di riconoscimenti che comprende anche il Grand Award assegnato al ristorante Louis XV-Alain Ducasse dal 1995.

Con oltre 300.000 bottiglie, più di 11.000 etichette distribuite su una superficie di 1.500 metri quadrati, le Caves de l'Hôtel de Paris Monte-Carlo rappresentano da oltre 150 anni uno dei principali patrimoni gastronomici e storici del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Scavate nella roccia a 12 metri di profondità su impulso di Marie Blanc nel 1874 e rinnovate nel 2025, le cantine riforniscono circa trenta ristoranti e bar del Resort. Ospitano inoltre visite esclusive e cene d'eccezione.

Dal 2025 le cantine sono anche sede del Cercle des Caves de l'Hôtel de Paris Monte-Carlo, iniziativa dedicata agli appassionati di vino che riunisce i propri membri in serate enologiche riservate, dedicate alla scoperta di vini rari e di annate prestigiose.

Il "Best of Award of Excellence" riconosce la qualità e la ricchezza della carta dei vini degli esercizi premiati. Nel caso delle Caves de l'Hôtel de Paris Monte-Carlo, il riconoscimento valorizza in particolare l'ampia presenza di vini della Borgogna, della Champagne e di Bordeaux.

Il premio si aggiunge agli altri riconoscimenti già ottenuti da Monte-Carlo Société des Bains de Mer da parte di Wine Spectator. Nel 2025 il ristorante Le Grill, all'Hôtel de Paris Monte-Carlo, aveva ricevuto lo stesso "Best of Award of Excellence" per la propria selezione di vini.

Il ristorante Le Louis XV-Alain Ducasse, insignito del Grand Award dal 1995, resta invece l'unico ristorante del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer ad aver ottenuto la più alta distinzione assegnata dal magazine americano.