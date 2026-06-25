Jacquemus riporta il fascino dei beach club anni Cinquanta al Monte-Carlo Beach con una nuova scenografia (Foto)

Dopo una prima edizione nel 2025, Jacquemus torna quest'estate al Monte-Carlo Beach Club con una nuova scenografia ispirata all'immaginario balneare mediterraneo. L'allestimento reinterpreta l'estetica dei beach club degli anni Cinquanta, dove eleganza e tempo libero si incontrano in un'atmosfera tipicamente estiva.

Per la stagione 2026, il giallo banana lascia spazio a una palette dai toni freschi composta da blu menta, bianco "coconut milk" e dettagli neri. La caratteristica fantasia a righe, diventata uno dei codici distintivi della maison, viene proposta in diagonale con un effetto grafico ispirato al motivo "berlingot". Il nuovo stile caratterizza l'intero Beach Club, dal pontile ai lettini, dagli ombrelloni agli asciugamani.

Anche il Bar Piscine adotta questa nuova identità cromatica attraverso linee essenziali che rafforzano l'atmosfera estiva. Tra le novità della stagione figura inoltre un photobooth ispirato alla collezione "Plage", dove gli ospiti possono scattare fotografie all'interno di un'ambientazione che include, tra gli elementi scenografici, il foulard Hippocampe Jacquemus.

La collaborazione coinvolge anche l'Hôtel de Paris Monte-Carlo, che ospita una vetrina dedicata al marchio. All'interno del Beach Club sono inoltre presenti due boutique Jacquemus che propongono una selezione di articoli firmati Jacquemus + Monte-Carlo Beach, composta da un asciugamano, una t-shirt e una borsa da spiaggia.

Pensato come un'estensione naturale dell'estate mediterranea, Jacquemus Monte-Carlo Beach sarà protagonista fino al 27 settembre 2026, proseguendo il progetto avviato lo scorso anno e confermando il suo legame con il Mediterraneo e con una particolare idea di Art de Vivre.

Le boutique Jacquemus del Monte-Carlo Beach, in Avenue Princesse Grace a Roquebrune-Cap-Martin, sono aperte tutti i giorni dalle 10 alle 19 e sono accessibili anche ai visitatori che non sono clienti del Monte-Carlo Beach Club.

Informazioni:

Jacquemus au Monte-Carlo Beach

Monte-Carlo Beach, Av. Princesse Grace, 06190 Roquebrune-Cap-Martin

Apertura delle boutique: tutti i giorni, dalle 10.00 alle 19.00. Le boutique sono accessibili anche ai visitatori che non sono clienti del Monte-Carlo Beach Club.