A Nizza apre Miamici: la trattoria italiana che unisce gusto, design e sostenibilità

Un angolo d'Italia nel cuore di Nizza. Si chiama Miamici il ristorante che ha scelto uno dei viali più eleganti della città francese, il Boulevard Victor Hugo, per proporre una nuova interpretazione della tradizionale trattoria italiana, capace di coniugare autenticità gastronomica, design contemporaneo e attenzione alla sostenibilità.



Il locale si presenta con una grande terrazza immersa tra alberi di arancio e limone, colori vivaci, richiami alla cultura pop italiana e una colonna sonora italo-disco che accompagna gli ospiti dall'aperitivo fino a tarda sera.

Un'atmosfera studiata per evocare il piacere della convivialità e dello stare insieme, sintetizzata nei tre slogan che caratterizzano il progetto: "Buon Cibo", "Amici Felici" e "Bella Vita".



L'obiettivo dei fondatori è chiaro: offrire ai residenti e ai turisti un luogo accogliente dove trascorrere l'intera serata, condividendo piatti della tradizione italiana in un ambiente informale ma curato nei dettagli. Una formula che guarda alla classica trattoria, reinterpretandola in chiave moderna.





Un design che racconta l'Italia contemporanea

Gli interni, progettati dallo studio parigino MHNA, combinano elementi della cultura pop con il calore tipico delle locande italiane.

A impreziosire gli spazi contribuisce l'artista nizzarda Florence Cantié-Kramer, che ha decorato le pareti con frasi in lingua italiana realizzate in grandi lettere rosse, ispirate all'immaginario cinematografico e al fascino senza tempo di Sophia Loren.



Al centro del ristorante trovano spazio grandi tavoli conviviali pensati per la condivisione, mentre la cucina a vista permette agli ospiti di osservare il lavoro della brigata e dei pizzaioli durante la preparazione delle specialità.



La struttura dispone di circa cento coperti in terrazza, a pochi passi dalla fermata del tram Jean Médecin, una posizione strategica che rende il locale facilmente raggiungibile sia dai residenti sia dai numerosi visitatori che ogni anno affollano la Costa Azzurra.





La dieta mediterranea incontra la tradizione italiana

Il cuore dell'offerta resta naturalmente la cucina. Il menù ideato dallo chef Ricardo Cattafesta si ispira ai principi della dieta mediterranea, riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità grazie ai suoi benefici per la salute e al valore delle tradizioni alimentari che rappresenta.



Grande attenzione viene riservata all'utilizzo di ingredienti freschi, stagionali e prevalentemente italiani: ortaggi, erbe aromatiche, cereali integrali e olio extravergine d'oliva sono protagonisti di una proposta gastronomica che punta a unire gusto e benessere.



Tra i piatti più rappresentativi figurano arancini, vitello tonnato, risotti e pasta fresca, preparati seguendo le ricette della tradizione regionale italiana.

Non manca naturalmente la pizza, affidata a un pizzaiolo napoletano che utilizza un impasto a lunga lievitazione, lasciato maturare per almeno 48 ore prima della cottura, per garantire leggerezza e digeribilità.



Cocktail d'autore e vini italiani

Accanto alla cucina, un ruolo centrale è svolto dal Bar Miamici. Il team di bartender propone cocktail originali ispirati ai profumi e ai sapori della penisola, realizzati con preparazioni artigianali e ingredienti selezionati.



Completa l'esperienza una carta dei vini interamente dedicata alle eccellenze italiane, con etichette provenienti dalle principali regioni vitivinicole del Paese, dalla Toscana al Piemonte, dal Veneto alla Sicilia, pensate per accompagnare sia gli aperitivi sia le portate del menù.



Sostenibilità certificata

Nel 2025 il ristorante ha rafforzato il proprio impegno ambientale ottenendo il prestigioso marchio "Clef Verte" (Chiave Verde), uno dei più importanti riconoscimenti internazionali dedicati al turismo sostenibile.



La certificazione premia l'attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale, la selezione accurata dei fornitori, la valorizzazione delle produzioni locali e le pratiche di gestione responsabile adottate dalla struttura.

Un percorso che conferma la volontà di Miamici di offrire un'esperienza gastronomica capace di coniugare qualità, convivialità e rispetto per il territorio.



Con una proposta che mescola tradizione culinaria italiana, design ricercato e attenzione alle nuove sensibilità ambientali, Miamici punta oggi a ritagliarsi un posto di primo piano nel panorama della ristorazione della Costa Azzurra, diventando una nuova tappa obbligata per gli amanti della cucina italiana a Nizza.



