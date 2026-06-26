Luca Moretti porta l'eccellenza italiana nel cuore di Monte-Carlo con una creazione esclusiva

Una creazione che unisce alta gioielleria, couture e artigianato italiano per rendere omaggio all'eleganza del Principato di Monaco. È il progetto presentato dallo stilista ligure Luca Moretti, che ha scelto una residenza affacciata sul porto di Monaco per svelare in anteprima il suo "Manifesto dell'Originale d'Avanguardia", una proposta creativa che interpreta il lusso sartoriale e l'Haute Joaillerie attraverso un forte richiamo alla storia e all'identità della Costa Azzurra.

Al centro della presentazione figura una collana-scultura di alta oreficeria, realizzata con pietre dure, gemme preziose, sfumature marine e un grande cammeo centrale inciso a mano. L'opera richiama l'estetica della Golden Age di Monte-Carlo e si ispira all'eleganza che ha caratterizzato il Principato nel corso della sua storia, evocando in particolare la figura della Principessa Grace.

L'approccio creativo di Luca Moretti si fonda su una visione che pone al centro la persona e l'unicità di ogni creazione. Lo stilista propone infatti pezzi unici, concepiti per dialogare con la personalità di chi li indossa e per valorizzare il concetto di "su misura", superando gli standard della produzione commerciale.

A completare la proposta estetica è una giacca bianca d'alta sartoria, caratterizzata da linee fluide ed essenziali, scelta per creare un contrasto con la ricchezza cromatica del gioiello e interpretare lo stile effortless-chic associato alla Riviera.

«Montecarlo non è solo un luogo, è un simbolo universale di bellezza, arte e libertà espressiva», afferma Luca Moretti. «Presentare questa creazione qui significa connettere il saper fare degli atelier italiani con l'anima cosmopolita e regale del Principato. Ogni elemento, dal drappeggio sartoriale alle incisioni delle gemme, è un omaggio alla centralità dell'essere umano e alla sua capacità di trasmettere meraviglia. Questa opera appartiene a chiunque ami l'arte senza tempo e il coraggio di esprimere la propria unicità».

Lo stilista sottolinea inoltre il percorso professionale che lo ha portato a sviluppare la propria Maison, con studio-laboratorio a Carcare, in Liguria, ribadendo la volontà di continuare a valorizzare una produzione fondata sull'originalità, sull'artigianalità e sulla ricerca creativa.