Hôtel Hermitage Monte-Carlo: il programma esclusivo dell’Hôtel des Connaisseurs

Da quasi un secolo, l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, autentico gioiello architettonico della Belle Époque con la sua Coupole Eiffel, è un scrigno privilegiato per le più grandi figure artistiche e culturali, come Marcel Pagnol, Joséphine Baker, Maria Callas, Aristote Onasis o ancora Francis Bacon, che frequentavano il palazzo monegasco, classificato Monumento Storico. Nel corso degli anni, l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo ha saputo conservare la propria anima sviluppando esperienze uniche, con due indirizzi gastronomici di altissimo livello: Pavyllon Monte-Carlo, ristorante di Yannick Alleno* e L’Abysse Monte-Carlo**. L’arrivo di Gustave, il Bar dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, nel Jardin d’Hiver, lo scorso 2 giugno, ha completato questa offerta elegante, così come la tradizionale programmazione estiva dell’Hôtel des Connaisseurs.

L’Hôtel des Connaisseurs svela la sua programmazione culturale, artistica e gastronomica 2026

Dopo un avvio dato dalla primissima edizione di Monaco Poésie Nuit et Jour, il 26 e 27 marzo scorsi, orchestrata da Thierry Consigny e con la partecipazione eccezionale dell’attore Lambert Wilson, l’estate sarà scandita da altri bellissimi eventi culturali all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Come ogni anno, il Salon Excelsior ospiterà diverse conferenze filosofiche, nell’ambito della settimana PhiloMonaco.

Torneranno anche le serate esclusive, che uniranno cena gastronomica e concerti nella Cour d’Honneur del Palais Princier oppure visita della mostra estiva del Grimaldi Forum, dedicata quest’anno ai legami tra Monaco e l’automobile. Dopo una prima cena in occasione del Festival des Etoilés Monte-Carlo, lo scorso 13 giugno, da Pavyllon Monte-Carlo, ristorante di Yannick Alleno, nel corso della quale lo Chef ha ricevuto Gérald Passedat, i buongustai potranno inoltre godere di un secondo momento clou di questo splendido evento a L’Abysse Monte-Carlo, raffinato scrigno dedicato alla cucina giapponese e insignito di due stelle.

Scoprite i momenti forti della programmazione:

• 26 e 27 giugno: Rencontres Philosophiques de Monaco, Hôtel Hermitage Monte-Carlo

L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, sostenitore delle Rencontres Philosophiques de Monaco, ospiterà tre conferenze in occasione della settimana PhiloMonaco2026, sul tema del Desiderio:

. 26 giugno, 19h-21h: Non cedere sul proprio desiderio. Incontro tra la presidente e fondatrice di PhiloMonaco Charlotte Casiraghi, il filosofo Raphael Zagury-Orly e la filosofa, psicoanalista e professoressa Clotilde Leguil.

. 27 giugno, 14h30-17h30: Scrivere il desiderio. Incontro tra il filosofo Raphaël Zagury-Orly, l’autrice Alice Ferney, lo scrittore Laurent Gaudé e l’insegnante Cécile Ladjali.

. 27 giugno, 19h-21h: Tra desideri e dipendenze. Incontro tra la scrittrice, psicologa clinica e psicoanalista Sarah Chiche, l’essayista e sessuologa Thérèse Hargot, l’autrice e psichiatra Camille Charvet e lo scrittore Johann Zarca.

Ingresso gratuito – Più informazioni e prenotazioni su Semaine PhiloMonaco 2026 - Philomonaco

• 9, 12, 26 e 30 luglio – 2 e 6 agosto: Serata speciale Musica & Gastronomia Anche quest’anno, l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo si associa all’Orchestre Philharmonique Monte-Carlo per sei serate esclusive. In programma: cena gastronomica al ristorante Pavyllon Monte-Carlo, ristorante di Yannick Alléno*, e concerto di musica classica nella Cour d’Honneur del Palais Princier. 390 euro a persona, inclusi cena (bevande escluse), trasferimento e concerto. È richiesto un abbigliamento da città (giacca e cravatta). Posti limitati, prenotazioni al +37798069898.

• 25 luglio e 8 agosto: Serata speciale Arte & Gastronomia Due serate esclusive, che inizieranno con una cena di altissimo livello da Pavyllon Monte-Carlo, ristorante di Yannick Alléno all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, prima di recarsi al Grimaldi Forum per una visita guidata e privata della mostra estiva Monaco & l’automobile. Inizio alle 19 per questo momento d’eccezione. 490 euro a persona, inclusi cena (bevande escluse), trasferimento e visita della mostra. Posti limitati, prenotazioni al +37798069898.

• 19 settembre: Festival des Etoilés Monte-Carlo, L’Abysse Monte-Carlo** - Yannick Alléno accoglie nel suo scrigno giapponese lo chef stellato originario delle Puglie, in Italia, Martino Ruggieri (Maison Ruggieri - Palais Royal, Parigi) per una cena a quattro mani. 700 euro a persona, bevande incluse

L’Abysse Monte-Carlo propone inoltre un nuovissimo menu, da scoprire da martedì a giovedì: il Matataki. Significa «battito di ciglia», questa nuova proposta si inserisce come una breve passeggiata fedele alla poesia della gastronomia giapponese, proponendo due emozioni salate, una selezione di sashimi e quattro sushi nigiri, un amami per il dessert e un Café assemblage «Petal Sotrm» cold brew Collection 1895 di Lavazza. Il tutto firmato dallo chef pluristellato Yannick Alléno e dal maestro sushi Naoki Kikuchi. - Menu a 195 euro a persona – Abbinamento cibi, vini e saké a 90 euro. Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 94 94 / L'Abysse Monte-Carlo - Ristorante Giapponese Monaco

Da non perdere anche il nuovissimo indirizzo del palazzo monegasco, che aprirà le sue porte dal 2 giugno nel Jardin d’hiver, sotto la Coupole Eiffel: Gustave, il Bar dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Pensato come un vero salotto borghese del XVIII secolo, dove è piacevole prendersi il tempo per scambiare idee e conversare, Gustave, le Bar invita a riscoprire i distillati dimenticati, attraverso una carta di cocktail signature ispirati all’Art Nouveau e un carrello dello Champagne.

Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 98 99 / Gustave - Il bar dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo | Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Informazioni pratiche:

Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Square Beaumarchais – MC 98000 Monaco