Gala della Croce Rossa Monegasca, la 77ª edizione al Sporting Monte-Carlo

Sabato 18 luglio lo Sporting Monte-Carlo ospiterà la 77ª edizione del Gala della Croce Rossa Monegasca, uno degli appuntamenti più importanti dell'estate nel Principato, alla presenza delle Loro Altezze Serenissime il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, rispettivamente presidente e vicepresidente della Croce Rossa Monegasca.

L'evento rappresenta un momento dedicato alla valorizzazione delle attività svolte quotidianamente dall'associazione e dai suoi volontari e collaboratori, oltre che un riconoscimento alla generosità dei donatori, il cui sostegno consente di prevenire e alleviare le sofferenze delle persone più vulnerabili.

Per questa 77ª edizione il Gala si presenta con un format rinnovato. Accanto alla tradizionale cena di gala nella Salle des Etoiles e alla prestigiosa lotteria benefica, sarà infatti proposta, per la prima volta, l'anteprima del nuovo spettacolo "SOUL! Where legends come back", interamente prodotto da Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Al termine della serata, gli ospiti potranno proseguire l'evento al Jimmy'z Monte-Carlo, che per l'occasione sarà trasformato in un ambiente in stile speakeasy animato da un Live Jazz Band.

Alla serata parteciperanno anche Kate Forbes, presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, e Caroline Cross, presidente della Croce Rossa Francese, a testimonianza del ruolo riconosciuto del Principato di Monaco all'interno della rete umanitaria internazionale.

La cena di gala sarà firmata dallo chef tre stelle Michelin Marcel Ravin e realizzata da Thierry Saez Manzanares, chef dello Sporting Monte-Carlo, insieme alle brigate di cucina e sommellerie di Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Il dessert porterà invece la firma del maestro pasticcere Cedric Grolet.

La tradizionale lotteria metterà in palio quattro premi prestigiosi e sarà presentata dall'attrice e modella Estelle Lefébure insieme al conduttore radiofonico e televisivo Marc Toesca. La serata sarà inoltre scandita dal consueto spettacolo pirotecnico sul mare, prima dell'inizio dello show.

Tra le novità dell'edizione 2026 figura anche un'esperienza immersiva a 360 gradi che accoglierà gli invitati fin dal loro arrivo nell'atrio dello Sporting Monte-Carlo.

Lo spettacolo "SOUL! Where legends come back", dopo il successo dell'edizione 2025, torna con una produzione completamente rinnovata. Attraverso una performance dal vivo, ripercorre la storia della musica afroamericana, dalle sonorità dei pionieri del rock'n'roll come Chuck Berry e Little Richard ai ritmi del funk, passando per le voci di Ray Charles e Stevie Wonder fino al contemporary R&B rappresentato da Alicia Keys e Beyoncé.

Come da tradizione, il Gala sarà anche l'occasione per la donazione di un'opera d'arte alla Croce Rossa Monegasca. Quest'anno sarà lo scultore belga Johan Creten a offrire "Eloge de l'Espoir", una scultura murale in ceramica modellata a mano che richiama il simbolo della Croce Rossa. L'opera appartiene alla serie "Odore di Femmina", una delle più rappresentative dell'artista, già presentata al Museo del Louvre e al Centre Pompidou, ed esprime i temi della vulnerabilità, della resilienza e della forza umanitaria, in linea con i valori della Croce Rossa.

Fondata il 3 marzo 1948 dal Principe Luigi II e riconosciuta nello stesso anno dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Croce Rossa Monegasca fa parte delle 191 Società Nazionali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. L'associazione opera sia a livello nazionale sia internazionale con l'obiettivo di assistere le persone più vulnerabili senza discriminazioni, salvare vite umane, preparare la popolazione alle emergenze e promuovere attività di sensibilizzazione e prevenzione umanitaria. Dopo essere stata presieduta dal Principe Ranieri III e successivamente dalla Principessa Grace, dal 17 dicembre 1982 è guidata dal Principe Alberto II.

L'apertura delle porte della Salle des Etoiles è prevista alle 19.45. Il dress code richiede smoking per gli uomini e abito da sera per le donne. Il costo di partecipazione è di 1.900 euro a persona e comprende la cena e mezza bottiglia di champagne Grand Cru; restano escluse le consumazioni al Jimmy'z Monte-Carlo.

L'organizzazione e il coordinamento artistico dell'evento sono curati dalla Croce Rossa Monegasca in collaborazione con i team artistici, tecnici e banqueting di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Prenotazioni:

Monte-Carlo Société des Bains de Mer.