"Monaco e l'Automobile", al Grimaldi Forum laboratori estivi per bambini tra creatività, Formula 1 e sicurezza stradale

Monaco e l'Automobile

È iniziato ieri il 6 luglio e proseguirà fino al 17 luglio al Grimaldi Forum di Monaco il programma degli 'Youth Workshops', laboratori dedicati ai bambini organizzati nell'ambito della mostra 'Monaco e l'Automobile dal 1893 ai giorni nostri'.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì presso il Grimaldi Forum, in Avenue Princesse Grâce 10, e saranno rivolte a due fasce d'età: bambini dai 5 agli 8 anni, dalle 10 alle 12, e ragazzi dai 9 ai 12 anni, dalle 14 alle 16.

Ogni sessione accoglierà un massimo di 25 partecipanti e proporrà un percorso creativo e didattico ispirato al mondo dell'automobile, della Formula 1 e della storia dei rally.

Il programma si articolerà in cinque laboratori tematici. La prima giornata, "Ready? Set? Go!", sarà dedicata all'universo del Gran Premio: i bambini più piccoli realizzeranno un'automobile con cartone riciclato, imparando a riconoscerne le principali componenti, mentre i più grandi assembleranno e dipingeranno una monoposto di Formula 1 in legno, approfondendo gli aspetti legati alla meccanica e alla competizione. Al termine dell'attività riceveranno un opuscolo di approfondimento.

La seconda giornata, "The Rally Takes the Stage!", sarà dedicata ai manifesti pubblicitari dei rally tra gli anni Trenta e Settanta. Dopo averne osservato caratteristiche e codici comunicativi, i partecipanti realizzeranno un proprio manifesto in formato A3 attraverso collage o tecniche pittoriche.

Il terzo appuntamento, "Formula 1 and Design", inviterà i bambini a osservare le forme caratteristiche delle vetture di Formula 1 per poi modellare una propria automobile utilizzando l'argilla.

La quarta giornata, "Road Safety, Child's Play!", sarà dedicata all'educazione stradale. I più piccoli creeranno un gioco da tavolo sui segnali stradali, mentre i ragazzi più grandi prenderanno parte a un escape game incentrato sullo stesso tema.

Il percorso si concluderà con il laboratorio di gruppo "The Supercars of Grimaldi Forum". I partecipanti, suddivisi in squadre, realizzeranno una propria scuderia scegliendone logo e colori e decorando automobili in cartone o in legno di diverse dimensioni. Le creazioni saranno successivamente esposte nella hall del Grimaldi Forum.

Il costo è di 25 euro per singolo laboratorio oppure di 110 euro per ciascuna settimana completa di cinque giornate, dal 6 al 10 luglio e dal 13 al 17 luglio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Grimaldi Forum telefonicamente al +377 99 99 30 00 oppure scrivere all'indirizzo e-mail:

ticket@grimaldiforum.com.