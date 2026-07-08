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Eventi | 08 luglio 2026, 09:07

77° Festival de Musique di Mentone, annullato il concerto di Fazıl Say

Il recital del 1° agosto non avrà luogo per motivi di salute dell'artista

77° Festival de Musique di Mentone, annullato il concerto di Fazıl Say

A causa di un problema di salute che impedisce a Fazıl Say di viaggiare in aereo per diverse settimane, il Festival di Musica di Mentone è costretto, con grande rammarico, ad annullare il concerto previsto per il 1° agosto sul Sagrato della Basilica di San Michele Arcangelo.

Fazıl Say non sarà sostituito.

«La Città di Mentone e il Festival de Musique augurano a Fazıl Say una pronta guarigione e sperano di poterlo accogliere nuovamente sul palco del Sagrato al più presto. Ringraziamo il pubblico per la comprensione e per l'attenzione riservata a questa comunicazione», si legge nella nota diffusa dagli organizzatori.

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Redazione

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