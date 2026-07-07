Principato di Monaco, risultati eccellenti al baccalauréat 2026: oltre il 97,4% di promossi nei licei generali e 100% nei percorsi BTS

I risultati degli esami di fine anno evidenziano un tasso di successo particolarmente elevato, con oltre il 97,4% di promossi già al primo gruppo di prove dell'esame di maturità nei licei a indirizzo generale.

Complessivamente sono state assegnate più di 324 menzioni di merito in tutti gli indirizzi di studio, di cui 53 con la menzione "Molto Bene", a conferma della qualità dei percorsi formativi e dell'accompagnamento garantito agli studenti delle scuole superiori del Principato.

Nei licei a indirizzo generale, il 97,4% degli studenti del Liceo Albert I e del Liceo François d'Assise – Nicolas Barré ha superato l'esame. Di questi, l'80,7% ha ottenuto una menzione, per un totale di 248 riconoscimenti: 47 menzioni "Molto Bene", di cui cinque accompagnate dalle congratulazioni della commissione, 112 menzioni "Bene" e 89 menzioni "Abbastanza Bene".

Anche gli indirizzi tecnologici hanno registrato risultati positivi, con un tasso di successo dell'88,2%. In questo percorso sono state attribuite nove menzioni "Bene" e 17 menzioni "Abbastanza Bene".

Ottimi risultati anche negli indirizzi professionali del Liceo Rainier III, dove il 95,5% degli studenti ha superato l'esame. Tra questi figurano sei menzioni "Molto Bene", una delle quali con le congratulazioni della commissione, dieci menzioni "Bene" e 34 menzioni "Abbastanza Bene".

Particolarmente significativi anche i risultati conseguiti nell'istruzione superiore, con il 100% di successo in tutti i percorsi BTS (Brevet de Technicien Supérieur).

La promozione 2026 del Liceo Rainier III nei corsi BTS Support à l'Action Managériale (SAM), BTS Comptabilité Gestion (CG) e BTS Management de l'Hôtellerie et de la Restauration (MHR) si è distinta per prestazioni di assoluto rilievo.

Nel BTS SAM una studentessa si è classificata prima nell'Académie con una media generale di 19/20. La stessa studentessa ha inoltre ottenuto il miglior punteggio mai registrato nella prova di CGRH (Collaboration à la Gestion des Ressources Humaines) dalla creazione del percorso BTS SAM.

Nel BTS Comptabilité Gestion, uno studente si è classificato anch'egli primo nell'Académie, conseguendo una media generale di 19,14/20.

Il Governo del Principato ha rivolto le proprie congratulazioni a tutti i diplomati, sottolineando come l'impegno e la perseveranza degli studenti siano stati premiati da risultati di eccellenza.

Un ringraziamento è stato inoltre rivolto ai dirigenti scolastici, al personale docente e al personale non docente per la continuità didattica assicurata durante tutto l'anno scolastico e per la qualità dell'accompagnamento offerto agli studenti nei diversi istituti.

Infine, il Governo ha espresso la propria riconoscenza alla Direzione dell'Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport per il costante sostegno fornito agli istituti scolastici e agli studenti, evidenziando il contributo determinante dell'amministrazione al raggiungimento di questo importante successo collettivo.