Il Balletto dell’Opéra National de Paris porta “La Dame aux Camélias” di John Neumeier al Grimaldi Forum di Monaco

Il Monaco Dance Forum, in coproduzione con il Grimaldi Forum Monaco, ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione dedicata alla danza: La Dame aux Camélias di John Neumeier, interpretato dal Balletto dell’Opéra National de Paris, tra le compagnie più prestigiose al mondo.

Il Monaco Dance Forum invita il pubblico ad assistere a questo celebre balletto entrato nel repertorio dell’Opéra national de Paris nel 2006. Lo spettacolo andrà in scena il 17, 18 e 19 luglio alle ore 19.30 presso la Salle des Princes del Grimaldi Forum di Monaco.

Ispirato al romanzo La Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio, il balletto racconta la storia di Marguerite Gautier, cortigiana affascinata tanto dal lusso e dai balli della società parigina quanto da una profonda ricerca sentimentale. Nella sua rilettura coreografica, John Neumeier intreccia il destino di Marguerite con quello di Manon Lescaut, eroina del romanzo dell’abbé Prévost, introducendo all’interno dello spettacolo un balletto dedicato a Manon. Questo parallelismo consente di approfondire la psicologia dei protagonisti, Marguerite e Armand, attraverso un ulteriore livello narrativo.

Audric Bezard, Primo ballerino, e Amandine Albisson, Étoile del Balletto dell’Opéra di Parigi © Svetlana Loboff



La partitura musicale di Frédéric Chopin accompagna ricordi, sogni e realtà, mentre scenografie, costumi e colori contribuiscono a esprimere l’intensità emotiva dell’opera. Il balletto è riconosciuto per il suo virtuosismo e per il forte romanticismo che caratterizza la coreografia di Neumeier.

Durata dello spettacolo: 2 ore e 50 minuti con due intervalli.

Lo spettacolo vedrà la partecipazione dell’Orchestra Philharmonique de Monte-Carlo diretta da Markus Lehtinen, con i pianisti solisti Michal Bialk e Frédéric Vaysse-Knitter.