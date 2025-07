Un’estate da vivere a tutto ritmo sul mare: spettacoli, sport e divertimento a CAP3000

L’estate in Costa Azzurra si accende con la quinta edizione di Un Été à CAP, l’appuntamento estivo firmato CAP3000 che, fino al 31 agosto, trasforma il lungomare di Saint-Laurent-du-Var in un villaggio culturale, sportivo e musicale, completamente gratuito e aperto a tutti.



Sport sulla sabbia e adrenalina sul mare

Fino al 27 luglio torna il Beach Sport Festival, organizzato in collaborazione con la città di Saint-Laurent-du-Var.

Il programma è ricco di competizioni e dimostrazioni.

Fino al 13 luglio è la volta del torneo internazionale di beach tennis, seguito dal Campionato di Francia di Beach Volley (18-20 luglio) e dall’Open de France di basket 3x3 (24-27 luglio). Le sfide si svolgono fino a tarda sera, tra match mozzafiato e tanto spettacolo.



Grandi concerti vista mare

Appuntamenti musicali imperdibili animeranno la spiaggia Cousteau:

15 luglio: Beach 90, serata charity in stile anni Novanta con L5, Corona, Ménélik, Larusso, Worlds Apart e la conduzione di Charly & Lulu.



22 luglio: il concerto-evento di Kendji Girac, che festeggia i suoi 10 anni di carriera con un live esclusivo sul Mediterraneo.





Cinema sotto le stelle

Dal 16 luglio al 13 agosto, ogni mercoledì sera il lungomare si trasforma in sala cinematografica all’aperto: proiezioni gratuite sotto le stelle con 200 sdraio disponibili e la collaborazione dei ristoranti del centro. In cartellone, film per tutta la famiglia:

Top Gun (16/07)

Space Jam (23/07)

Mamma Mia! (30/07)

Ballerina (06/08)

La Boum (13/08)