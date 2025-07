Villeneuve-Loubet si accende di musica e sapori: tornano le "Soirées Gourmandes"

L’estate di Villeneuve Loubet entra nel vivo con il ritorno delle Soirées Gourmandes et Musicales, in programma venerdì 19 e sabato 20 luglio 2025 , dalle 19 a mezzanotte, nel cuore del villaggio storico.



Una manifestazione che unisce gastronomia, musica dal vivo e spirito di comunità, trasformando le piazze e le vie del centro in un vero e proprio palcoscenico all'aperto, tra sapori locali e note coinvolgenti.



Per due serate consecutive, Villeneuve-Loubet si fa capitale del gusto e del divertimento. Ristoranti, food truck, associazioni locali e commercianti proporranno piatti tipici, specialità creative e street food per tutti i palati, accompagnati da una selezione di concerti live sparsi in tutto il borgo.





Un itinerario musicale in sei tappe

Il programma musicale spazierà tra generi e atmosfere, con sei postazioni dislocate in vari angoli del paese, ognuna rinominata in chiave gastronomica:

Piazza Forlimpopoli (Place de la République) accoglierà entrambi i giorni il gruppo Canzonissima, dalle 21 alle 24.

Avenue du Cordon Bleu (Avenue de la Liberté) ospiterà La Triade dalle 21.15 alle 23.30.

A Place Crêpe Suzette (Place Carnot), il sabato suonerà Anatole (19.30-21), mentre domenica toccherà al Fiona Rose Duet (19-21).

Place Pêche Melba (Place de Verdun) proporrà sabato Topop e Spoon Trio, domenica Thalie’s Men e nuovamente KWO. Quest’ultimo gruppo si alternerà anche a Topop su Rue Poire Belle Hélène (Rue des Mesures).

Non solo festa: attenzione alla sicurezza

Confermato anche per quest’anno il “bar à eau”, uno spazio dedicato alla prevenzione dei comportamenti a rischio.

Qui saranno disponibili etilometri gratuiti, acqua fresca e materiale informativo, oltre a fungere da punto sicuro per chiunque ne avesse bisogno, in particolare le donne che potrebbero sentirsi in pericolo. In distribuzione anche “condom cup”, speciali coperture per bicchieri che impediscono l’introduzione di sostanze nei drink.





Informazioni pratiche

Ingresso libero

Navetta gratuita dal lungomare al villaggio fino a mezzanotte

Chiusura al traffico su Avenue de la Liberté dalle 17 alle 24

Parcheggio consigliato: Parking des Plans



Un’occasione perfetta per una cena in famiglia, tra amici o in coppia, all’insegna della musica e del buon cibo, con una visita magari al Museo Escoffier dell’Arte Culinaria per completare l’esperienza.