La scommessa di Roquefort-les-Pins: il jazz come motore di cultura e turismo. Nasce "Jazz aux Décades"

C'è chi investe in grandi eventi, chi punta sul patrimonio storico e chi sceglie la cultura come leva per costruire il futuro.

Il piccolo comune francese di Roquefort-les-Pins, nell'entroterra della Costa Azzurra, ha deciso di farlo attraverso il linguaggio universale del jazz, dando vita a un nuovo festival che ambisce a ritagliarsi uno spazio nel panorama musicale internazionale.



L'8 e il 9 agosto andrà infatti in scena la prima edizione di Jazz aux Décades, manifestazione che porterà sul palco artisti di fama mondiale in una cornice dal forte valore simbolico: il Jardin des Décades, luogo che da oltre settant'anni rappresenta il cuore della vita culturale della cittadina.





L'obiettivo è chiaro: non soltanto organizzare una rassegna musicale, ma costruire nel tempo un appuntamento stabile capace di attrarre pubblico, valorizzare il territorio e fare di Roquefort-les-Pins una nuova destinazione per gli appassionati di jazz.



L'idea nasce dall'incontro tra il giovane sindaco Ewan Corinaldesi, eletto a soli vent'anni, e Alban Leloup e Thomas Layrac, fondatori di Altho Events e già promotori del Peillon Jazz Festival. Da quella collaborazione è nato un progetto che punta a coniugare qualità artistica, identità territoriale e promozione culturale.



Il luogo scelto per il festival non è casuale. Il Jardin des Décades prende il nome dalle storiche "Décades de Provence", incontri culturali avviati nel 1948 che riunivano filosofi, scrittori, poeti e intellettuali in un laboratorio permanente di idee.

Ancora oggi il giardino ospita concerti, rassegne cinematografiche, manifestazioni letterarie ed eventi popolari, confermandosi uno dei principali spazi pubblici della vita culturale locale.





La prima edizione del festival propone un cartellone di alto profilo. Sabato 8 agosto salirà sul palco il pianista israeliano Shai Maestro, tra le figure più autorevoli del jazz contemporaneo, seguito dal trombettista Ludovic Louis, musicista conosciuto a livello internazionale anche per le collaborazioni con Quincy Jones, Lenny Kravitz e numerosi artisti della scena pop e soul.

Domenica 9 agosto sarà invece la volta del pianista francese Fred Nardin & Friends, con ospiti a sorpresa, mentre la chiusura della manifestazione sarà affidata al sassofonista italiano Stefano Di Battista, accompagnato da una formazione composta da musicisti di primo piano come André Ceccarelli, Matteo Cutello e Daniele Sorrentino.



L'atmosfera del festival coinvolgerà l'intera cittadina. Durante la settimana della manifestazione anche il Cinema Le Pavillon Bleu dedicherà una rassegna speciale ai grandi protagonisti della storia del jazz, proponendo film e biografie dedicate a leggende come Chet Baker, Billie Holiday e Nina Simone, creando così un dialogo tra musica e cinema.



Jazz aux Décades rappresenta il momento più atteso di una stagione estiva particolarmente ricca di appuntamenti.