“Le Mariage de Monaco”, al Palazzo dei Principi la prima della versione restaurata in 4K

Lunedì 20 luglio, alle 21.30, la Cour d'Honneur del Palazzo dei Principi di Monaco ospiterà una séance exceptionnelle dedicata a “Le Mariage de Monaco”, il documentario realizzato da Jean Masson nel 1956, che sarà presentato per la prima volta sul grande schermo nella sua versione restaurata in 4K.

L'iniziativa nasce dalla scoperta, avvenuta tre anni fa, di una decina di scatole contenenti le bobine e gli scarti originali del film. Il ritrovamento ha dato il via a un piano di salvaguardia di questo documento emblematico, la cui diffusione in Europa, ma anche negli Stati Uniti e in Giappone, contribuì al prestigio e alla visibilità mediatica del Principato di Monaco.

Parallelamente agli interventi di restauro fotochimico e digitale effettuati in laboratorio, lo studio delle condizioni di produzione dell'opera, divenuta invisibile fin dalla sua prima uscita nelle sale cinematografiche, ha permesso di ricostruirne le ambizioni e le difficoltà legate a una realizzazione condotta "in diretta".

La storia del documentario, il percorso di restauro e l'analisi del film saranno al centro di una cine-conferenza che, insieme ad altre fonti audiovisive, offrirà al pubblico la prima proiezione della versione restaurata. Interverranno Thomas Fouilleron e Vincent Vatrican, affiancati da Yann-Antony Noghès ed Elena Tammaccaro, di L'Image Retrouvée.

L'evento è una produzione delle Archives du Palais de Monaco e dell' Institut audiovisuel de Monaco .

La biglietteria è disponibile sulla piattaforma: montecarloticket.com .



