Costa Azzurra in festa: concerti, balli e fuochi per il 14 luglio

Il 14 luglio, giorno della Festa Nazionale francese, la Costa Azzurra si accende di musica, danze e spettacoli pirotecnici.

Ma a Nizza, il ricordo della strage del 2016 resta il fulcro delle commemorazioni. La città rende omaggio alle vittime con cerimonie ufficiali e un grande concerto gratuito dell’Orchestre Philharmonique, mentre nel resto della Riviera si festeggia tra bal popolari e spettacolari fuochi d’artificio sul mare.



Nizza: tra memoria e musica

A Nizza il 14 luglio è un giorno di raccoglimento. In ricordo dell’attentato del 2016, in cui persero la vita 86 persone sulla Promenade des Anglais, la città organizza una giornata di commemorazioni in collaborazione con le associazioni delle vittime.





Ore 8:30 – Cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità

Ore 9:45 – Tradizionale défilé repubblicano sulla Promenade des Anglais

Ore 21:00 – Concerto gratuito dell’Orchestre Philharmonique de Nice al Théâtre de Verdure: un viaggio musicale intorno al mondo

Ore 22:34 – Illuminazione di 86 fasci di luce in memoria delle vittime





Fuochi d’artificio sul mare: gli appuntamenti più spettacolari