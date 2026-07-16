Mentone lancia il suo nuovo appuntamento estivo tra musica, mercatini e lungomare pedonale

Mentone prosegue il programma delle iniziative estive con una serie di appuntamenti dedicati sia ai residenti sia ai visitatori.

Tra gli eventi in calendario figurano il nuovo format "Menton en terrasse", la permanenza del sindaco aperta ai cittadini, la cerimonia in onore dei diplomati che hanno ottenuto una menzione all'esame di maturità e la tradizionale Festa dei Bazaï.

Giovedì 16 luglio torna "Menton en terrasse", appuntamento che si ripeterà ogni giovedì fino al 20 agosto. La manifestazione propone un momento di convivialità nel centro cittadino con animazioni musicali organizzate dai commercianti, ampliamento delle terrazze dei locali, mercato artigianale serale e la pedonalizzazione del lungomare.

A partire dalle 19.30 sarà infatti chiusa al traffico la Promenade du Soleil, nel tratto compreso tra l'allée de la B.A. 943 e la rotatoria Trenca. Dalle 20 è in programma la serata musicale con il DJ Alan sulla Promenade de la Mer.

Venerdì 17 luglio, dalle 14 alle 17, nella sala del Consiglio del Municipio, il sindaco riceverà i cittadini per un momento di confronto dedicato ai temi della vita quotidiana. L'iniziativa offrirà ai mentonesi l'opportunità di discutere questioni legate al quadro di vita, alla sicurezza, alla viabilità, ai progetti comunali, alla vita associativa, ai giovani e all'ambiente.

Sempre venerdì 17 luglio, alle 17.30 nella sala del Consiglio del Municipio, si terrà la cerimonia dedicata agli studenti che hanno conseguito una menzione all'esame di baccalauréat, in riconoscimento dei risultati ottenuti.

La giornata si concluderà con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate mentonese: la Festa dei Bazaï. L'evento prenderà il via alle 19 sull'Esplanade Francis-Palmero con la tradizionale soupe au pistou preparata dall'associazione A Ciocoula e offerta al pubblico. I partecipanti sono invitati a portare piatto fondo e posate. A seguire è prevista una serata musicale animata da Sébastien El Chato.

Per l'occasione, gli organizzatori invitano il pubblico a partecipare indossando abiti bianchi e blu e il tradizionale bandana, nel rispetto dello spirito conviviale che caratterizza questa storica festa estiva.



Consulta il programma dell'estate su: https://www.calameo.com/menton/read/001905724642d799141dd.