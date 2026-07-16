Monaco celebra l’estate con due serate di fuochi d’artificio sul Quai Albert Ier e apertura straordinaria del Jardin Exotique

La Mairie de Monaco propone anche quest'estate due appuntamenti dedicati alle famiglie e ai visitatori sul Quai Albert Ier, con un programma che unisce intrattenimento per bambini, spettacoli pirotecnici e musica dal vivo.

Il primo appuntamento è in programma sabato 25 luglio. Dalle 18 alle 21.30 saranno disponibili i castelli gonfiabili per i più piccoli. A partire dalle 22 prenderà il via lo spettacolo di fuochi d'artificio piromelodici, seguito da una serata animata da un DJ.

Il secondo evento si terrà sabato 1° agosto. I castelli gonfiabili saranno aperti dalle 18 alle 21, mentre alle 21.30 inizierà lo spettacolo pirotecnico, al termine del quale il pubblico potrà partecipare a una serata musicale con repertorio pop-rock.

La Mairie de Monaco sottolinea inoltre l'attenzione riservata alla tutela dell'ambiente. I fuochi d'artificio saranno infatti lanciati oltre le aree marine protette e collocati in modo che i residui non ricadano nelle zone sensibili. Al termine degli spettacoli è previsto anche un intervento di pulizia dell'area interessata.

In occasione di entrambe le serate, il Jardin Exotique aprirà eccezionalmente al pubblico offrendo un punto di osservazione privilegiato sui fuochi d'artificio dal nuovo bar panoramico. L'accesso sarà libero con apertura dei cancelli a partire dalle 19.30.