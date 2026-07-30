Il concerto "Tribute TÉLÉPHONE" con Jean-Louis & Co per le Soirées Estivales

Proseguono a Cap d'Ail le "Soirées Estivales" organizzate dal Dipartimento delle Alpi Marittime. Il terzo appuntamento della rassegna è in programma mercoledì 5 agosto alle ore 21 all'Amphi de la Mer, dove salirà sul palco il gruppo Jean-Louis & Co con il concerto "Tribute TÉLÉPHONE", dedicato ai più grandi successi della celebre band francese.

Attiva dal 2015, Jean-Louis & Co rende omaggio al gruppo Téléphone attraverso uno spettacolo che ripropone l'energia e il repertorio della storica formazione. I musicisti interpretano i ruoli di Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka e Corine Marienneau, portando il loro tributo in Francia e in Europa.

Lo spettacolo propone una fedele ricostruzione delle atmosfere e dei riff che hanno reso celebre Téléphone, con un concerto dal vivo della durata di un'ora e 45 minuti interamente dedicato al rock. In scaletta alcuni dei brani più conosciuti del gruppo, tra cui "La Bombe Humaine", "Ça C'est Vraiment Toi", "Un Autre Monde" e "New York Avec Toi".

L'evento è organizzato dal Dipartimento delle Alpi Marittime e dalla Città di Cap d'Ail, in collaborazione con l'Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur e il Rotary Club di Beausoleil, Cap d'Ail, Roquebrune-Cap-Martin e La Turbie.

L'apertura dei cancelli è prevista alle ore 20. Durante la serata sarà disponibile un servizio di piccola ristorazione curato dal Rotary Club. Il concerto si terrà all'Amphi de la Mer, in Avenue Marquet, a Cap d'Ail.

L'ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Informazioni Turistiche di Cap d'Ail al numero 04 93 78 02 33.