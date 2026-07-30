Grasse si veste di bianco: la Festa del Gelsomino compie 80 anni e trasforma la capitale del profumo in un grande palcoscenico a cielo aperto

Dopo il successo di ExpoRose, la manifestazione che ogni primavera rende omaggio alla regina dei fiori, Grasse torna a celebrare il suo legame con il mondo vegetale e con la profumeria ospitando l'80ª edizione della Fête du Jasmin, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sulla Costa Azzurra.

Dal 31 luglio al 2 agosto 2026, la città francese riconosciuta come capitale mondiale del profumo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dedicato al fiore bianco che ne ha segnato la storia economica e culturale.



Ottant'anni dopo la prima edizione, nata nel 1946 per rendere omaggio ai coltivatori di gelsomino nel difficile dopoguerra, la festa continua a richiamare migliaia di visitatori con un programma che intreccia folklore, musica, tradizioni provenzali e scenografie floreali.

Le strade del centro storico si vestiranno di bianco tra carri allegorici, mercati di fiori, spettacoli itineranti e l'inconfondibile profumo del gelsomino, protagonista assoluto della manifestazione.



L'inaugurazione è in programma venerdì 31 luglio sul Cours Honoré-Cresp con una serata di festa che prenderà il via alle 19 con musica dal vivo.

Dopo il saluto del sindaco, il cielo sopra Grasse si illuminerà con un grande spettacolo pirotecnico lanciato dal Jardin des Plantes, seguito da una serata danzante dedicata ai grandi successi degli anni Ottanta.



Il momento più spettacolare arriverà sabato 1° agosto, quando il centro cittadino sarà animato da artisti di strada, percussionisti, gruppi di capoeira, costumi variopinti e concerti. Alle 21 prenderà il via il tradizionale Corso Fiorito, la sfilata di carri decorati e gruppi scenografici che rappresenta il cuore della manifestazione.

Tra le novità dell'edizione 2026 spiccano il ritorno dello storico carro dei Vigili del Fuoco di Grasse e della celebre Jeep, oltre a nuove scenografie floreali, installazioni artistiche e una cascata di fiori di gelsomino che accompagnerà il pubblico lungo il percorso.



La giornata conclusiva, domenica 2 agosto, sarà invece dedicata alle radici più autentiche della tradizione provenzale.

In programma la tradizionale messa in lingua provenzale nei Giardini della Principessa Pauline, il singolare "Mondiale profumato delle bocce quadrate", giunto alla quattordicesima edizione, e un grande picnic collettivo nel Jardin des Plantes, occasione di incontro tra residenti e turisti.



A rendere unica la Festa del Gelsomino è anche la sua tradizione più iconica, la "Jasminade", durante la quale migliaia di fiori freschi vengono lanciati sulla folla mentre acqua profumata al gelsomino viene spruzzata sui partecipanti, trasformando le vie cittadine in una vera esperienza sensoriale.



Il legame tra Grasse e il gelsomino va ben oltre la festa. La coltivazione dei fiori destinati all'alta profumeria e il sapere artigianale sviluppato nel territorio hanno contribuito a far inserire i saperi legati al profumo di Grasse nel patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.

Un riconoscimento che testimonia il valore di una tradizione capace di unire agricoltura, arte profumiera e identità locale.



Per tre giorni Grasse tornerà così a vivere nel segno del bianco e del profumo del gelsomino, confermando una festa che, a ottant'anni dalla sua nascita, continua a essere uno degli eventi più rappresentativi e affascinanti dell'estate francese.





