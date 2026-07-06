Lo Yacht Club de Monaco a New York per il Sail4th 250, celebrazioni per i 250 anni della Dichiarazione d'Indipendenza americana

Lo Yacht Club de Monaco è tra i protagonisti del Sail4th 250, il programma di celebrazioni organizzato a New York per il 250° anniversario della firma della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti. Con i suoi due storici cutter aurici, Tuiga (1909) e Viola (1908), il Club partecipa ai principali appuntamenti della manifestazione, in programma dal 3 all'8 luglio, insieme a una delegazione di soci.

La prima tappa americana è iniziata nel migliore dei modi grazie alla vittoria di Viola nella prima edizione della Monaco Challenge Cup, organizzata dal Manhattan Yacht Club nella baia di New York, tra Lower Manhattan e la Statua della Libertà. Al timone dell'imbarcazione il socio del Yacht Club de Monaco Kostia Belkin, che ha conquistato il successo davanti a diversi yacht club americani, inaugurando positivamente il roadshow del Club negli Stati Uniti.

Nel quadro delle celebrazioni del Sail4th 250, Tuiga e Viola prendono parte anche all'International Parade of Sail, sfilando insieme a una flotta di circa cinquanta grandi velieri provenienti da una ventina di nazioni, tra cui Amerigo Vespucci, Libertad, Gloria e Capitán Miranda. La parata del 4 luglio, dal ponte Verrazzano-Narrows al George Washington Bridge, passando davanti alla Statua della Libertà, rappresenta uno dei momenti centrali delle celebrazioni.

I due velieri del Principato partecipano inoltre all'International Naval Review, scortando La Belle Poule della Marina nazionale francese in una rassegna che riunisce 37 unità navali statunitensi e alleate. Il programma prevede inoltre uno spettacolo aereo con circa 150 velivoli, tra cui i celebri Blue Angels, seguito dai tradizionali fuochi d'artificio del 4 luglio.

Foto: ©Tony Sipa

Una ventina di soci del Yacht Club de Monaco, insieme a una delegazione del The Explorers Club, segue gli eventi dall'Hudson Vu, godendo di un punto di osservazione privilegiato sulle celebrazioni.

La settimana americana rappresenta anche un'occasione per rafforzare i rapporti tra lo Yacht Club de Monaco e il The Explorers Club, punto di riferimento internazionale nel campo dell'esplorazione scientifica. Ad accogliere i due velieri centenari è Richard Wiese, presidente emerito del celebre club newyorkese.

Questi incontri si inseriscono nel percorso di collaborazione avviato nel Principato nel 2024 e consolidato durante il Day of Exploration organizzato lo scorso marzo presso lo Yacht Club de Monaco. La partnership guarda inoltre ai prossimi appuntamenti del Monaco Capital of Advanced Yachting Rendezvous, in programma dal 12 al 16 marzo 2027, che comprenderà il Day of Exploration, lo YCM Student Yachting Fair e gli YCM Explorer Awards, la cui giuria sarà presieduta da Richard Wiese.

Al termine della tappa di New York, la campagna americana del Yacht Club de Monaco proseguirà verso i principali centri della vela della costa Est degli Stati Uniti. Tuiga e Viola faranno successivamente scalo a Larchmont, Indian Harbor, Seawanhaka, Devon, Montauk Yacht Club e Newport, dove è prevista la Race Week 2026 organizzata dal New York Yacht Club. In seguito Tuiga raggiungerà Nantucket, mentre Viola continuerà la stagione nel circuito delle regate classiche del New England fino all'inizio di settembre.