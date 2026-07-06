Il Longines Global Champions Tour Grand Prix di Monaco va a Stephan de Freitas Barcha

È stato Stephan de Freitas Barcha, in sella a Dinozo Imperio Egipcio, ad aggiudicarsi il Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco 2026, al termine di un avvincente jump-off disputato nello spettacolare scenario di Port Hercule.

Nove tra i migliori binomi del panorama internazionale sono tornati in campo per la manche decisiva, dove precisione e coraggio hanno fatto la differenza in una sfida giocata sul filo dei centesimi di secondo. Il cavaliere brasiliano ha fermato il cronometro in 35"40, conquistando così uno dei successi più prestigiosi della stagione.

Alle sue spalle si è classificato l'italiano Piergiorgio Bucci, autore di un'altra eccellente doppia prova netta insieme a Pallieter vd N.Ranch, chiusa in 35"60. A completare il podio è stato il tedesco Christian Ahlmann con Untouched LB, anch'egli senza errori, in 36"18.

Il Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco 2026, disputato sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, ha celebrato il ventesimo anniversario del circuito nel Principato, confermandosi uno degli appuntamenti più prestigiosi del campionato. L'edizione del ventennale si è svolta nell'inconfondibile cornice di Port Hercule, tra superyacht, il panorama del Mediterraneo e tribune gremite, richiamando appassionati, ospiti VIP e personalità del mondo dello sport, tra cui Paul Pogba.

Visibilmente emozionato al termine della gara, Stephan de Freitas Barcha ha commentato il suo primo successo in un Gran Premio a cinque stelle del Longines Global Champions Tour: «L'ultimo ostacolo sembrava lontanissimo, ma è incredibile. Questa è la mia prima vittoria in un Gran Premio cinque stelle e riuscirci qui a Monaco, un luogo così storico e speciale, significa tantissimo. Sono davvero emozionato perché questa vittoria è dedicata a molte persone».

Grazie al successo nel Principato, il cavaliere brasiliano ha ottenuto anche il prestigioso Golden Ticket per il Longines Global Champions Tour Super Grand Prix di Riyadh. Barcha ha inoltre elogiato il proprio cavallo: «È straordinario. È un combattente, vuole sempre saltare netto e dare il massimo. È uno di quei cavalli davvero speciali e sono fortunato ad averlo. Ora sono qualificato per Riyadh, un altro Gran Premio molto speciale per me. Mi preparerò al meglio e spero di continuare a saltare come abbiamo fatto qui a Monaco».

Piergiorgio Bucci, già vincitore in questa stagione del Longines Global Champions Tour Grand Prix di Città del Messico, ha confermato anche a Monaco le proprie qualità nel jump-off, conquistando il secondo podio della stagione 2026. «Sapevo che il mio tempo poteva essere battuto perché non sono stato abbastanza stretto verso il verticale dopo la combinazione, ma per il resto il percorso è stato molto veloce. Stephan ha disputato un jump-off straordinario e si è preso un grande rischio sull'ultimo ostacolo: è lì che mi ha superato. Partire per primi è sempre complicato perché non si può reagire a ciò che fanno gli altri, ma so che il mio cavallo è naturalmente molto veloce».

Il cavaliere italiano ha infine sottolineato l'atmosfera unica del concorso nel Principato: «L'atmosfera era fantastica. Siamo molto vicini all'Italia e c'erano tantissimi italiani a tifare per me, e li ringrazio. Quando senti il pubblico dalla tua parte ricevi una spinta in più. Monaco è un luogo davvero speciale e faccio i complimenti al Longines Global Champions Tour per essere riuscito a organizzare un evento in una location così unica. È un onore essere qui a competere».