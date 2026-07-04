Kristen Vanderveen vince la CSI5 1.50m del Longines Global Champions Tour di Monaco (Foto)

La seconda giornata del Longines Global Champions Tour di Monaco ha visto disputarsi la CSI5 1.50m Jump-Off Class presented by la Federazione Equestre del Principato di Monaco. A imporsi è stata la statunitense Kristen Vanderveen, che in sella a Starbucks 27 ha conquistato la vittoria grazie a un doppio percorso netto, fermando il cronometro del barrage a 33.78 secondi.

Nella suggestiva arena di Port Hercule, celebre per le sue dimensioni compatte che premiano precisione, coraggio e rapidità, soltanto cinque binomi hanno conquistato l'accesso al barrage dopo aver superato il tecnico percorso del primo giro.

A sfiorare la qualificazione è stato l'irlandese Michael Pender con Madgeslane Louis, escluso dal barrage per un solo punto di penalità per il tempo.

Ad aprire il barrage è stato il belga Thibault Philippaerts in sella a Royal van't Schawijke, autore di un doppio percorso netto in 34.16 secondi, tempo che ha fissato il primo riferimento della gara.

La svizzera Nadja Peter Steiner, con Quarantinette vt Hazelarenhoekje, ha invece pagato il tentativo di aumentare il ritmo, abbattendo due ostacoli, uno nella combinazione doppia e un altro nella parte finale del percorso.

L'atmosfera si è accesa ulteriormente con l'ingresso in campo di Kristen Vanderveen. La statunitense ha trovato fin da subito un ottimo ritmo, affrontando ogni curva con grande decisione e scegliendo una traiettoria particolarmente audace che le ha permesso di presentarsi al rilevamento intermedio con 0.39 secondi di vantaggio. Il percorso netto chiuso in 33.78 secondi si è rivelato imbattibile.

L'australiana Edwina Tops-Alexander, in sella a Cydello, sembrava in grado di contendere la leadership, ma un errore sull'ultimo ostacolo le ha impedito di completare un percorso netto.

Il messicano Carlos Hank Guerreiro, con H5 Diachango Blue PS, ha ottenuto un altro doppio percorso netto senza riuscire a eguagliare il tempo della vincitrice, mentre il francese Kevin Staut, in sella a Ever de Turan, ha concluso con un'altra prova senza penalità, assicurandosi il terzo posto finale.

Tra gli altri protagonisti, l'irlandese Denis Lynch ha terminato il percorso netto con Chicago, mentre il tedesco Philipp Weishaupt su Oreo D.R. e il belga Niels Bruynseels con Chacco's Lando OL hanno entrambi visto sfumare le proprie possibilità a causa di un errore.

La vittoria rappresenta un altro prestigioso risultato internazionale per Kristen Vanderveen, il cui stile di monta si è dimostrato perfettamente adatto alle caratteristiche tecniche del percorso monegasco.

CSI5 1.50m Jump-Off Class presented by la Fédération Équestre de la Principauté de Monaco – Podio*

Kristen Vanderveen (USA) – Starbucks 27 – 0/0 – 33.78

Thibault Philippaerts (BEL) – Royal van't Schawijke – 0/0 – 34.16

Kevin Staut (FRA) – Ever de Turan – 0/0 – 34.62

Con Monaco che continua a offrire competizioni di livello mondiale in uno degli scenari più iconici di questo sport, l'attenzione si sposta ora sulle prove di punta, mentre la lotta per i punti del campionato del Longines Global Champions Tour si intensifica sulle strade di Monte Carlo.