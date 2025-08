Luca Moretti incanta Monaco con un omaggio poetico a Grace Kelly

Monaco, 5 agosto 2025 – È un tributo alla grazia, alla bellezza e all’impegno umano quello firmato da Luca Moretti, stilista e artista dalla sensibilità rara, che ha recentemente conquistato il cuore del Principato di Monaco con il suo poema “Gemella di una Rosa – Jumelle d’une Rose”, dedicato all’intramontabile Principessa Grace Kelly.

Eleganza, cultura e spirito civico: sono questi i fili con cui Luca Moretti intreccia da anni la sua visione artistica, portando l’eccellenza italiana sulle onde della Liguria fino ai riflessi luminosi di Monaco. Creatore di moda e International Brand Ambassador, Moretti non si limita all’abito: ogni sua opera – che sia tessuto o parola – diventa un ponte tra estetica e coscienza collettiva.

Una poesia che tocca il cuore del Principato

Il suo omaggio a Grace Kelly, donna-icona dalla grazia regale e dal cuore filantropico, ha trovato grande eco nel Principato. Il componimento poetico, oggi presente in diverse biblioteche civiche italiane e negli archivi del fashion system internazionale, è stato accolto con sentita emozione dalla Famiglia Principesca, che ha fatto pervenire lettere ufficiali di ringraziamento e apprezzamento. Un segno tangibile di come l’arte, quando autentica, sappia ancora toccare l’anima delle istituzioni.

“Grace Kelly va ricordata non solo per la sua eleganza senza tempo – afferma Moretti – ma per il suo impegno profondo nel campo umanitario, portato avanti oggi con dedizione dal Principe Alberto II e dalle Principesse Caroline e Stéphanie”.

Tra poesia e impegno civile

Ma la poesia è solo una delle strade percorse da Luca Moretti. Instancabile promotore del dialogo tra arte e istituzioni, è anche ideatore e direttore artistico di esposizioni militari che uniscono rigore istituzionale e creatività, con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine. Dopo la Liguria, queste esposizioni toccheranno presto il Piemonte e poi Roma, creando spazi in cui la bellezza incontra la memoria, e la cultura si fa strumento di riflessione pubblica.

Un artista che rappresenta l’Italia con grazia e sostanza

Con il suo stile inconfondibile, Luca Moretti continua a rappresentare l’italianità nel mondo, con un linguaggio fatto di forma e contenuto, di sentimento e disciplina. In lui convivono l’eleganza sartoriale e l’impegno sociale, la passione per il dettaglio e una visione ampia, internazionale, dell’arte e del dovere civico.

Un messaggio potente, che da Monaco si irradia ben oltre i confini del Principato.