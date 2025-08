Cannes, nuova vita per la storica piazza del Comandante Lamy

Il sindaco David Lisnard ha inaugurato la rinnovata piazza del Comandante Lamy, restituendo alla città uno dei suoi luoghi più iconici. I lavori, avviati a gennaio, hanno completamente trasformato lo spazio, con un investimento di 2,3 milioni di euro, puntando su materiali di pregio, maggiore sicurezza e accessibilità universale.



L’intervento si inserisce nella strategia di riqualificazione urbana avviata dal Comune dal 2014, volta a migliorare la qualità della vita e a rendere Cannes sempre più attrattiva. «Era un impegno e lo abbiamo mantenuto, ha dichiarato Lisnard.

Volevamo riportare la convivialità di un tempo, nello stile delle piazze italiane, con pietra calcarea, arredi eleganti e una fontana che ne esalta il fascino. Ora è un luogo sicuro, ombreggiato e accogliente, anche per le persone con mobilità ridotta».





Una piazza più bella e funzionale

Cuore pulsante del centro cittadino, a pochi passi dalla Croisette e dal Palais des Festivals, la piazza è stata ripensata per favorire socialità e attività economiche. I lavori hanno previsto:

pavimentazione in pietra calcarea rosata con inserti decorativi in cubetti di porfido;

ampliamento dell’area pedonale fino alle facciate degli edifici;

nuova illuminazione con lampioni in stile e sei proiettori per valorizzare i 16 alberi presenti;

arredi urbani coordinati, tra cui panchine e fioriere;

una nuova fontana in pietra calcarea beige;

sistemi di sicurezza potenziati con barriere anti-intrusione e quattro telecamere di videosorveglianza.

Il parcheggio sotterraneo: 412 posti a disposizioneSotto la piazza si trova il parcheggio Lamy, strategico per il centro, con 412 posti auto, di cui 10 riservati a persone con disabilità. Dal 2019 è stato oggetto di interventi per oltre 1 milione di euro, tra cui nuove colonnine di ricarica elettrica, ascensori rinnovati e un sistema di videosorveglianza ampliato.Per incentivare il commercio locale, la struttura offre agevolazioni come 2 ore di sosta gratuita nei giorni feriali e 3 ore gratuite ogni sabato, domenica e festivi, oltre a tariffe agevolate notturne e promozioni speciali durante i saldi.Con questa riqualificazione, la piazza del Comandante Lamy diventa un nuovo punto d’incontro per cittadini e turisti, unendo eleganza e funzionalità nel cuore di Cannes.