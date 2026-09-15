La Croisette cambia volto: al via il grande cantiere

La Croisette cambia pelle. Dopo l’ampliamento e la valorizzazione delle spiagge e il rinnovamento delle reti sotterranee, Cannes apre un nuovo capitolo nella trasformazione del suo boulevard più famoso. La grande operazione di riqualificazione degli spazi pubblici entrerà nel vivo a metà ottobre e proseguirà, per settori e in più fasi, fino alla fine del 2028.



L’intervento riguarda inizialmente il tratto compreso tra rue Macé e boulevard Alexandre III e punta a rendere la Croisette più elegante, sicura, accessibile e funzionale, con una maggiore presenza del verde e un nuovo sistema di illuminazione.

Un progetto destinato a incidere profondamente sull’immagine dell’arteria che rappresenta, insieme al Festival del cinema e al Palais des Festivals, una delle principali vetrine internazionali della città.



La fase preparatoria scatterà già a metà settembre con sondaggi tecnici, l’installazione della base di cantiere nello square Reynaldo Hahn e la progressiva rimozione di arredi e attrezzature.

Croisette (c) Atelier d’Urbanité Roland Castro et Snøhetta

Particolare attenzione sarà riservata ai 70 palmeti presenti tra rue Macé e rue du Canada: saranno trasferiti temporaneamente in vivaio e successivamente ripiantati sulla Croisette. Il progetto prevede infatti un consistente incremento della vegetazione.



Durante i lavori l’illuminazione della fascia centrale sarà sostituita da un impianto provvisorio. Le recinzioni saranno rivestite con immagini del futuro boulevard, del Festival di Cannes e di alcuni marchi, mentre pannelli informativi indicheranno i percorsi consigliati.



Uno degli aspetti più delicati riguarda la viabilità. Per limitare l'impatto sulle attività commerciali, alberghiere e congressuali, il cantiere sarà organizzato per settori.

La circolazione resterà garantita in direzione Ovest-Est, con deviazioni sulla carreggiata opposta rispetto a quella interessata dai lavori. Da metà ottobre sarà inoltre attivo un itinerario alternativo tra rue Macé e rue Latour-Maubourg.



La prima fase, dall’autunno 2026 all’estate 2027, interesserà diversi tratti delle carreggiate Nord e Sud. Parallelamente, Cannes Lérins realizzerà i collegamenti del Palais des Festivals al sistema di talassotermia, sfruttando l’energia termica del Mediterraneo. Il collegamento sarà completato entro aprile 2027.



Croisette (c) Atelier d’Urbanité Roland Castro et Snøhetta

La seconda fase partirà nell’autunno 2027 e si concluderà entro la fine del 2028, completando gli interventi di superficie anche nel settore del Palais des Festivals e della rue des Serbes.

Il calendario sarà calibrato sugli appuntamenti internazionali della città: le lavorazioni più invasive sui marciapiedi saranno concentrate nei mesi invernali e il cantiere verrà fermato a maggio, in coincidenza con il Festival di Cannes.



Il progetto, inizialmente previsto per l’autunno 2024, era stato rinviato a causa dell’aumento dei prelievi statali sulle finanze comunali e dei costi giudicati troppo elevati nelle prime gare.

Una nuova procedura di affidamento ha consentito, secondo la municipalità, di mantenere il progetto riducendo la spesa di 15 milioni di euro rispetto alle offerte iniziali.



La trasformazione della Croisette si accompagna infine a un altro tassello della strategia ambientale cittadina: dall’autunno 2027 la rete di energia marina dovrebbe fornire una risorsa rinnovabile e decarbonizzata a oltre 50 edifici pubblici e privati.

L’obiettivo è consegnare nel 2028 una Croisette rinnovata, più verde e accessibile, ma ancora riconoscibile nel suo ruolo di simbolo internazionale di Cannes.



