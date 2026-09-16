Taxe foncière in Francia, se l’importo è sbagliato ecco come contestarlo

Dalla verifica del valeur locative catastale alle esenzioni: cosa controllare sull’avviso e quali sono i termini per presentare reclamo?



Per chi possiede una casa o un appartamento in Francia, la Taxe foncière rappresenta uno degli adempimenti fiscali annuali da non trascurare. L’imposta è dovuta dai proprietari e dagli usufruttuari degli immobili, anche quando l’abitazione è concessa in locazione.



Ma cosa accade se l’importo richiesto appare troppo elevato oppure se l’imposizione stessa non sembra dovuta? L’amministrazione fiscale francese consente di presentare un reclamo, purché vengano rispettati termini e modalità previste.



Quando arriva l’avviso e quando bisogna pagare

Per il 2026, l’avviso della Taxe foncière è disponibile dal 27 agosto sul sito delle Finanze pubbliche per i contribuenti non sottoposti a pagamento mensile. Per chi ha scelto la rateizzazione mensile, l’avviso è invece consultabile dal 19 settembre, all’interno dello spazio personale di Direction générale des Finances publiques su impots.gouv.fr, nella sezione «Documenti».



Il termine ordinario per il pagamento online è fissato alla mezzanotte del 20 ottobre 2026. Per gli importi pari o inferiori a 300 euro, il pagamento deve essere effettuato entro il 15 ottobre.



Per somme superiori a 300 euro sono previste modalità di pagamento tramite prelievo mensile, prelievo alla scadenza oppure pagamento diretto online.



Prima di pagare, controllare l’importo

Un errore nell’avviso può riguardare diversi elementi. Tra i casi più frequenti vi è la mancata applicazione di un’esenzione o di una riduzione prevista dalla normativa, anche in relazione all’età del contribuente, alle sue risorse economiche o alle caratteristiche dell’immobile.



Un altro elemento da verificare è la valeur locative cadastrale, cioè il valore locativo catastale utilizzato come base per il calcolo dell’imposta. Si tratta, in sostanza, di una stima del canone annuo teorico che l’immobile potrebbe produrre se fosse affittato.



Questa base può cambiare nel tempo. L’amministrazione fiscale può infatti tener conto di modifiche apportate all’immobile, come un ampliamento della superficie, importanti lavori oppure la realizzazione o l’acquisto di nuove strutture e attrezzature, tra cui garage, piscina o veranda.



Se si ritiene che il valore catastale sia stato determinato in modo errato, è possibile chiedere al competente servizio delle imposte fondiarie la fiche d’évaluation dell’immobile. Il documento consente di conoscere gli elementi utilizzati per stabilire la base imponibile, compresa la categoria catastale attribuita e la superficie ponderata presa in considerazione.



Come viene calcolata la Taxe foncière

Il meccanismo è relativamente semplice: la base imponibile, costituita dalla valeur locative cadastrale, viene moltiplicata per l’aliquota stabilita dagli enti locali competenti.



Ed è proprio quest’ultimo elemento a spiegare perché l’importo possa variare da un anno all’altro. Le amministrazioni locali possono infatti decidere di mantenere invariata l’aliquota, ridurla oppure aumentarla. Le aliquote applicate sono indicate nell’apposita sezione dell’avviso fiscale.



Nell’importo complessivo può inoltre essere compresa la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il tributo destinato alla raccolta dei rifiuti domestici.



Come presentare un reclamo

La contestazione può essere effettuata direttamente online. Occorre entrare nel proprio spazio «Finances publiques» su impots.gouv.fr, accedere alla messaggistica sicura e selezionare «Scrivere». Successivamente bisogna scegliere la voce relativa a una «Réclamation, contestation», quindi «Réclamation sur la taxe foncière», indicare l’anno interessato e spiegare le ragioni della contestazione.



Alla richiesta possono essere allegati documenti utili a dimostrare l’errore. Una volta inoltrata, l’amministrazione comunica l’esito attraverso la messaggistica dello spazio personale e invia una notifica via e-mail.



Il reclamo può essere presentato anche per posta, inviando una semplice lettera al centro delle imposte indicato sull’avviso. È opportuno riportare tutti i riferimenti fiscali dell’immobile e spiegare con precisione le ragioni della contestazione, allegando, quando necessario, la relativa documentazione.



In alternativa è possibile rivolgersi direttamente allo sportello competente o, nei casi più semplici, contattare telefonicamente il servizio fiscale. L’amministrazione può comunque chiedere una successiva conferma scritta.



Attenzione alla scadenza

Per la Taxe foncière relativa al 2026, il reclamo deve essere presentato entro il 31 dicembre 2027. È quindi possibile verificare con calma la correttezza dell'imposizione e raccogliere la documentazione necessaria.



C’è però un aspetto importante da non trascurare: la presentazione del reclamo non sospende automaticamente l’obbligo di pagamento. In assenza di una specifica richiesta di sospensione, l’imposta deve essere pagata entro la scadenza prevista.



Se la contestazione viene accolta, quanto versato in eccesso viene successivamente rimborsato.



Il contribuente può tuttavia accompagnare il reclamo con una richiesta di sursis de paiement, chiedendo cioè di rinviare il pagamento della somma contestata. In caso di rigetto della richiesta, l’imposta dovrà essere versata e, per il ritardo, potrà applicarsi una maggiorazione del 10%.



La Taxe foncière, dunque, non va considerata un importo necessariamente intoccabile. Un controllo della base catastale, delle eventuali esenzioni e dei dati riportati sull’avviso può consentire di individuare errori e, quando ne ricorrono i presupposti, ottenere una rettifica dell’imposta.



