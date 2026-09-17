8° Concorso Internazionale delle Rose Nuove di Monaco, premiazione alla Roseto Principessa Grace

La Roseto Principessa Grace ospiterà mercoledì 23 settembre, alle ore 17, la cerimonia ufficiale di consegna dei premi speciali dell’8° Concorso Internazionale delle Rose Nuove di Monaco, organizzato dall’Associazione degli Amici della Roseto Principessa Grace e dalla Direzione della Pianificazione Urbana del Governo del Principato (DAU).

Dopo il passaggio della giuria ufficiale, avvenuto lo scorso 30 aprile, durante il quale sono stati assegnati il Trofeo PIAGET ROSE, la Coppa del Profumo e il Premio del Cuore degli Amici della Roseto Principessa Grace, i visitatori hanno avuto la possibilità di votare durante tutta la stagione estiva la rosa di loro preferenza.

La cerimonia, aperta al pubblico, permetterà di conoscere il vincitore del Premio del Pubblico, riconoscimento che riflette le preferenze dei visitatori che hanno potuto scoprire le nuove varietà presentate nel corso dell’edizione.

Premio speciale dell’Associazione degli Amici della Roseraie – Rosa n. 45, in concorso nella categoria “Fiori multipli”.



Nel corso dell’appuntamento sarà inoltre assegnato il Premio della Grazia e dell’Eleganza, conferito dal Club Soroptimista di Monaco. Il premio distinguerà una rosa per la sua bellezza, raffinatezza e durata della fioritura, in linea con i valori promossi dal club nell’ambito della promozione delle donne, della cultura e dell’eccellenza.

La cerimonia sarà anche l’occasione per un momento di solidarietà. Sarà consegnato un assegno all’associazione BE SAFE Monaco, frutto della vendita ufficiale delle rose del concorso svoltasi il 27 maggio scorso.

L’iniziativa, promossa congiuntamente dall’Associazione degli Amici della Roseto Principessa Grace e dalla Direzione della Pianificazione Urbana, è finalizzata a sostenere le attività di prevenzione e sicurezza stradale portate avanti da BE SAFE Monaco.