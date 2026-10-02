Sergio Mattarella a Monaco per la prima visita di Stato di un Presidente italiano: due giorni tra Italia e Principato (Foto)

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato oggi nel Principato di Monaco per una visita di Stato di due giorni, in programma il 2 e 3 ottobre 2026, su invito del Principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un Presidente della Repubblica Italiana nel Principato, un appuntamento di particolare rilievo per i rapporti tra i due Paesi. Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è arrivato in mattinata all'aeroporto di Nizza, dove è stato accolto dalle autorità italiane e francesi presenti. Successivamente il Capo dello Stato ha raggiunto Monaco per l'avvio ufficiale della visita. L'appuntamento rafforza i rapporti storici tra Italia e Principato e conferma la stretta collaborazione esistente nei diversi ambiti.

Al Palazzo dei Principi, Mattarella è stato ricevuto nel Cortile d'Onore dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlène. La visita è iniziata con la cerimonia ufficiale di benvenuto, accompagnata dagli onori militari e dall'esecuzione degli inni nazionali italiano e monegasco. Dopo la presentazione delle delegazioni ufficiali, il Presidente della Repubblica e il Principe Alberto II si sono trasferiti nel Salone di Famiglia per un colloquio. Un momento istituzionale particolarmente significativo, nel quale sono stati affrontati i temi legati ai rapporti bilaterali e alla collaborazione tra Italia e Monaco. La giornata prosegue quindi nel segno del confronto tra le istituzioni dei due Paesi.

Nel pomeriggio sono previsti gli incontri tra le delegazioni ufficiali, mentre in serata il programma della visita avrà un momento dedicato alla cultura e alla musica. Il Presidente Mattarella e la figlia Laura, insieme al Principe Alberto II e alla Principessa Charlène, saranno infatti all'Opéra de Monte-Carlo per assistere a uno spettacolo lirico con protagonista la mezzosoprano Cecilia Bartoli. L'appuntamento rappresenta anche un'occasione per sottolineare i profondi legami culturali che uniscono Italia e Principato. La prima giornata della visita si concluderà con il pranzo ufficiale offerto dal Principe Alberto II in onore del Presidente della Repubblica. La cena si terrà nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi.

La visita di Stato proseguirà sabato 3 ottobre, con un programma che prevede innanzitutto l'incontro del Presidente Mattarella con il personale dell'Ambasciata d'Italia e con una rappresentanza della collettività italiana residente nel Principato. Un appuntamento particolarmente significativo per la comunità italiana, che costituisce uno dei principali legami tra i due territori. Successivamente Mattarella e il Principe Alberto II visiteranno insieme il Museo Oceanografico di Monaco, una delle istituzioni culturali e scientifiche più conosciute del Principato. Al termine della visita sono previste dichiarazioni alla stampa. Sarà quindi il momento conclusivo della missione istituzionale, prima del rientro del Presidente della Repubblica in Italia.

La presenza di Mattarella nel Principato assume dunque un valore storico nei rapporti tra i due Paesi, anche per il carattere inedito dell'appuntamento. È infatti la prima volta che un Presidente della Repubblica Italiana compie una visita di Stato a Monaco, su invito del Sovrano. I due giorni saranno caratterizzati da incontri istituzionali, momenti dedicati alla comunità italiana e appuntamenti culturali, in un programma pensato per valorizzare i legami già esistenti. La visita si inserisce nel quadro delle relazioni storiche tra Italia e Monaco e della collaborazione che coinvolge diversi settori. Un rapporto particolarmente significativo anche per la vicinanza geografica tra il Principato e la Liguria, territorio da sempre strettamente legato a Monaco.

(Foto di Ezio Cairoli)