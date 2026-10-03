Monaco, nasce la Delegazione Interministeriale al Digitale: Pascal Rouison alla guida della nuova struttura

Il Governo del Principato di Monaco riorganizza l’organizzazione dei servizi digitali dello Stato con la creazione della Delegazione Interministeriale al Digitale (DIN), istituita con un’Ordinanza Sovrana pubblicata nel Journal de Monaco.

La nuova struttura prende il posto della Delegazione Interministeriale incaricata della Transizione Digitale (DITN). Il cambiamento riflette, secondo il Governo, l’evoluzione del ruolo del digitale all’interno dell’Amministrazione. «Il digitale non è più una transizione: è ormai una funzione essenziale dello Stato e una leva per la trasformazione delle professioni», sottolinea il Ministro di Stato Christophe Mirmand.

La DIN avrà il compito di elaborare e proporre la politica digitale dello Stato, oltre ad assicurarne l’attuazione e il monitoraggio. Tra le sue missioni rientra anche l’avvio di una strategia per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nell’Amministrazione.

La nuova organizzazione coordinerà tre direzioni operative specializzate.

La Direzione dello Sviluppo dei Servizi Digitali (DDSN) sarà incaricata di sviluppare i nuovi servizi digitali destinati ai funzionari, agli agenti dello Stato e agli utenti, assicurandone l’evoluzione e accompagnando gli utilizzatori nel loro impiego.

La Direzione delle Infrastrutture e dei Sistemi Informativi (DISI) garantirà il mantenimento in condizioni operative e di sicurezza delle infrastrutture e dei sistemi informativi dello Stato.

La Direzione dei Servizi di Fiducia Digitale (DSCN) riunirà e strutturerà le competenze dello Stato nel settore dei servizi di fiducia digitale.

Parallelamente, il Governo del Principato prevede la creazione di un servizio distinto, posto direttamente sotto l’autorità del Ministro di Stato, con funzioni di regolamentazione. La nuova organizzazione consentirà di separare le attività operative da quelle di regolamentazione, attualmente affidate alla Direzione delle Piattaforme e delle Risorse Digitali (DPRN), che sarà soppressa.

Alla guida della Delegazione Interministeriale al Digitale è stato nominato Pascal Rouison, che sarà affiancato da Georges Gambarini, Direttore dello Sviluppo dei Servizi Digitali, Jean-Charles Harlé, Direttore delle Infrastrutture e dei Sistemi Informativi, e Fabien Giraud, Direttore dei Servizi di Fiducia Digitale.