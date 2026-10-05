Grasse corre per la vita: Octobre Rose fa il pieno e batte ogni record

Grasse corre, ma questa volta il traguardo è molto più importante di una classifica. La Course Octobre Rose ha portato in strada una folla record: circa 2.700 iscritti, quasi il doppio rispetto ai 1.600 dell'edizione dello scorso anno.

Un'ondata rosa che ha trasformato la città in una grande manifestazione collettiva contro il tumore al seno e i tumori ginecologici.



Il colpo d'occhio era quello delle grandi occasioni già dalla partenza, domenica mattina, sul piazzale della Médiathèque Charles Nègre.

A dare il via sono stati il sindaco Jérôme Viaud, il sottoprefetto Sabry Hani e la madrina dell'edizione, Marie-Anne Chazel. Ma il vero simbolo della giornata è stata la partecipazione di donne che stanno affrontando la malattia o che l'hanno già superata.





Attorno a loro si è raccolta una parte importante della comunità locale: ospedale di Grasse, Ligue contre le cancer, Clinique du Palais, associazioni, professionisti sanitari, imprese, volontari e servizi municipali.

Una mobilitazione che ha dato alla manifestazione un significato che va ben oltre lo sport.



Per la prima volta i partecipanti hanno potuto scegliere tra due percorsi, di 5 o 10 chilometri. Ma la corsa era soltanto l'inizio.

Nel pomeriggio la Médiathèque Charles Nègre ha ospitato quattro conferenze e incontri con medici e professionisti della salute, mentre in Place aux Aires sono state organizzate attività dedicate ai bambini.



Il successo della giornata si misura anche sul piano della solidarietà. Nel 2025 la Course Octobre Rose aveva permesso di raccogliere 5.700 euro destinati all'ospedale. Quest'anno Grasse punta a fare ancora meglio, trasformando il record di partecipazione in un sostegno concreto alla prevenzione e alla cura.



«Al di là dei numeri, ciò che conta è questa straordinaria mobilitazione collettiva», ha commentato il sindaco Jérôme Viaud. Un messaggio che riassume lo spirito di Octobre Rose: correre insieme, ma soprattutto non lasciare sole le donne che combattono contro la malattia.



