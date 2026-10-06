Studenti in piazza, la Francia ascolta la protesta della sua generazione più giovane

Oggi, martedì 6 ottobre la protesta degli studenti torna nelle strade francesi. Non è più soltanto una mobilitazione nata davanti ai licei, ma un movimento che prova a saldare scuole, università, insegnanti e una parte del mondo del lavoro.

A Nizza l’appuntamento è alle 14 in place Garibaldi, mentre altri cortei sono annunciati nel Var, a Saint-Raphaël e in numerose città francesi. L’obiettivo dichiarato dalle organizzazioni studentesche è trasformare la giornata in una grande manifestazione nazionale della gioventù.



Dietro gli slogan c’è soprattutto una domanda di attenzione. Gli studenti denunciano classi sovraffollate, carenza di insegnanti e personale educativo, edifici scolastici deteriorati, giornate di studio considerate eccessivamente pesanti e difficoltà nell’orientamento.

All’università il quadro si allarga alla precarietà economica, all’accesso agli studi e ai meccanismi di selezione. Tra le parole d’ordine compaiono l’abrogazione di Parcoursup e Mon Master, maggiori risorse per scuole e atenei, il contrasto all’aumento delle tasse universitarie per gli studenti stranieri e la difesa delle APL, gli aiuti abitativi.





La protesta arriva in un momento particolarmente delicato. Il progetto di bilancio per il 2027 prevede un aumento degli stanziamenti per l’istruzione nazionale, ma gli studenti contestano la direzione generale delle politiche economiche e temono che le misure di risparmio finiscano per pesare proprio sui giovani e sulle famiglie più fragili.

Tra i provvedimenti che hanno alimentato la tensione figurano il possibile ridimensionamento delle APL e altre misure riguardanti il costo degli studi e la vita quotidiana degli studenti.



Nelle Alpi Marittime la protesta ha assunto dimensioni particolari. La mobilitazione dei liceali ha coinvolto nelle scorse giornate numerosi istituti di Nizza, Cannes, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Grasse, Mentone e altre località.

La risposta delle autorità è stata accompagnata da un rafforzamento dei dispositivi di sicurezza. Tra giovedì 1° e venerdì 2 ottobre si sono registrate decine di fermi, mentre alcuni agenti e manifestanti sono rimasti feriti. Il movimento, tuttavia, non può essere identificato soltanto con gli episodi di tensione: lo stesso rettorato dell’Accademia di Nizza ha riconosciuto come legittima l’espressione delle preoccupazioni degli studenti, distinguendola dalle violenze e dalle minacce.





Il passaggio più significativo, nelle ultime ore, è stato forse quello dall’universo dei licei a quello universitario. Sul campus Carlone di Nizza, un’assemblea di circa 150 studenti ha votato il blocco della facoltà di Lettere per la giornata del 6 ottobre. Le rivendicazioni si intrecciano con quelle dei liceali: migliori condizioni di studio, più personale, strutture adeguate e una maggiore attenzione alle difficoltà materiali della popolazione studentesca.



La situazione dell’Università Côte d’Azur rende il tema ancora più concreto. Nei mesi scorsi le organizzazioni studentesche avevano lanciato l’allarme sulla situazione finanziaria dell’ateneo, sostenendo che la riduzione delle risorse avrebbe potuto avere conseguenze sull’offerta formativa e sull’accesso agli studi.

Da parte istituzionale sono state invece ricordate le misure di sostegno già adottate e l’aumento dei finanziamenti negli ultimi anni. È dunque aperto un confronto nel quale cifre, esigenze e interpretazioni non coincidono necessariamente.



Il 6 ottobre sarà quindi un test importante. Per gli studenti, la possibilità di dimostrare che dietro blocchi e cortei esiste una domanda più ampia, quella di una scuola e di un’università capaci di garantire condizioni dignitose e prospettive credibili.

Per il governo, la sfida sarà distinguere la protesta pacifica dagli episodi di violenza e, soprattutto, decidere se e come trasformare le richieste della piazza in risposte concrete.



In mezzo resta una generazione che chiede di essere ascoltata. E che considera il diritto allo studio non soltanto una questione di bilancio, ma una delle condizioni attraverso cui costruire il proprio futuro.



