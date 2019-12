Da Ibiza a Montecarlo con un charter nautico è la vacanza ideale

Se desideri trascorrere una vacanza unica alla scoperta della Costa Brava e delle sorprese che riservano Cannes e Saint-Tropez, uno yacht a noleggio rappresenta la vacanza ideale. Alcuni porti turistici sono vere e proprie icone dello yachting più lussuoso ed esclusivo, frequentate dal jet set di armatori e vip e Ibiza è uno di questi. Da qui potrai prenotare un charter speciale per andare fino nel Principato di Monaco dopo aver fatto sosta in alcune mete esclusive. On line esistono molti siti di noleggio imbarcazioni, però se non vuoi perdere troppo tempo nelle ricerche e andare a colpo sicuro, c'è Zizoo, una delle piattaforme più importanti della rete, che mette a disposizione degli utenti un'ampia scelta di imbarcazioni sia a vela che a motore.

Partendo da Ibiza, isola della trasgressione e mecca della vita notturna, potrete andare alla volta di Barcellona con poche ore di traversata. Una volta giunti nella Capitale Catalana, il suo fascino renderà più intrigante la vostra permanenza. Barcellona è una città dalle mille sfaccettature e non smette mai di sorprendere con i suoi quartieri artistici, la Sagrada Familia, Plaça de Catalunya e la Rambla. Qui potrete perdervi in un labirinto di viuzze con bar, localini, botteghe e piazzette per lunghe serate di festa. Quando si ormeggia in un porto, di solito è per prendersi pausa dalla navigazione, rifornire la cambusa e molto altro ancora. Ma quando ci si ferma in una città come la metropoli catalana, tutto è completamente diverso, unico, affascinante e coinvolgente. Un altro sogno per molti diportisti è fare richiesta di ormeggio a Saint- Tropez, che dagli anni 50 è rimasta nell’immaginario collettivo una vera icona del jet set.

La sua posizione sulla Costa Azzurra non ha rivali e nonostante la sua vocazione mondana, conserva sempre il volto di una bellissima cittadella dai tetti con le tegole rosso accese, la torre campanaria e un centro storico di grande fascino. Un'altro approdo della Costa Azzurra di grande interesse è il Porto di Cannes, uno tra i più grandi del Mediterraneo e anche il più ambito dal jet set internazionale che approda in questa lussuosa località mondana della Riviera francese, soprattutto in occasione del Festival del Cinema di Cannes, per il quale le richieste di prenotazione di un posto barca hanno liste di attesa lunghissime.

Però prenotando uno yacht con una piattaforma di noleggio imbarcazioni non ci saranno problemi e il posto barca sarà assicurato. Ormeggiare nel porto di questa città mantiene intatto il suo fascino anche nel resto della stagione tra automobili di alto livello, locali di prima scelta e hotel a cinque stelle. Cannes è una vera e propria icona dello yachting, frequentata dal jet set, dai vip e non solo. Il vostro viaggio proseguirà poi alla volta di Monaco, città del lusso e della bellezza, ben incastonata tra mare e montagna, con il suo famoso Casinò, il circuito della Formula1, lo Sporting d’inverno, il Café de Paris e molto altro ancora.