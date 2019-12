Giallo e rosso contro la riforma delle pensioni

Qualche centinaio di persone, con bandiere rosse e gialle, ha percorso il Quai des Etats Unis, questo pomeriggio, per protestare contro la riforma delle pensioni.

Un corteo assolutamente tranquillo, formato per lo più da persone di una certa età, buona parte dei quali sicuramente già in pensione, ha raggiunto, in mezzo a fumogeni colorati, Rauba Capeu e l’hastag #IloveNice.



Qualche problema alla circolazione con il traffico deviato dalla Promenade su Boulevard Gambetta e, successivamente, Avenue Max Gallo, in un tranquillo sabato incastonato tra Natale e Capodanno, ma nulla di eccezionale e soprattutto nessun problema di ordine pubblico.