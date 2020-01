Cripto valute, la nuova frontiera dell’acquisto e della vendita

C’era una volta la moneta cartacea. Eh già, potremmo cominciare proprio con questo incipit visti i tempi in cui viviamo, tempi nei quali la tecnologia ha fatto passi da gigante e ha rivoluzionato diversi settori. Anche quello dei pagamenti, economico più in generale, ha subìto una grande rivoluzione, basti pensare alla introduzione diversi anni fa della carta di credito fino ad arrivare ai giorni nostri in cui spopola la cripto valuta o moneta criptata. Ne avete mai sentito parlare? In molti già ne sanno qualcosa, in moltissimi però non ne conosco le proprietà e le potenzialità ed altrettanti non ne conoscono proprio l’esistenza. In molti sono pronti a scommettere che presto sarà una nuova fonte di business.

Monete criptate, valore temporaneo che dipende dall’andamento dei mercati.

Ma di che cosa si tratta in realtà? Che cosa sono i suoi segreti? A chi è rivolta la sua opera? Queste e molte altre sono le domande che iniziano a serpeggiare nelle persone che da poco tempo cominciano a sapere qualcosa in più, aiutati anche dalla rete, dalla tv o dai giornali pronti a spiegare che cosa c’è dietro a queste monete criptate. Queste cripto valute non sono altro che monete virtuali con una doppia, importante funzione: valuta per l’acquisto di beni e servizi online oppure degli asset sui quali investire nel settore del trading. In tutti i casi comunque queste monete virtuali sono ciò che di più moderno rappresenta la frontiera online. Una delle monete criptate più conosciute e famose è senza dubbio Bitcoin ma non è l’unica: col passare del tempo infatti ne sono seguite altre, altrettanto utili, funzionali e vantaggiose. Questo tipo di monete hanno poi una specifica particolarità, cioè quella della loro volatilità che fa venire meno il loro valore fisso me ne istituisce uno temporaneo, che dipende come nel trading tradizionale dall’andamento dei mercati.

Bitvavo, piattaforma utile per l’acquisto delle monete virtuali.

Ma dove e come acquistare questi Bitcoin? Chi può realmente darci un valido aiuto a questo riferimento e toglierci ogni tipo di dubbio o spiegarci a tal punto da evitare qualsiasi confusione si possa generare? Bitvavo è ciò che serve! Questa piattaforma può soddisfare le diverse necessità che si vengono a creare, essa offre due importanti servizi: uno che riguarda il wallet e uno che riguarda l’exchange. Chi compra Bitcoin o altri tipi di criptovalute come Ripple e Ethereum su Bitvavo può senza problemi memorizzare in questo wallet una sorta di chiave segreta che è legata ad uno specifico importo in criptovaluta per effettuare operazioni di trading. A leggere può sembrare che tutto ciò sia una operazione complicata ma al contrario essa sarà molto facile, intuitiva ed anche veloce. Il primo passo da fare consiste nella creazione di un account gratis che dovrà avere collegato un metodo di pagamento al fine di trasferire importi e poter avere libero accesso a qualsiasi tipo di acquisto. In molti si chiedono poi se su questa piattaforma sia possibile solo ed esclusivamente acquistare: no, si ha anche l’opportunità di vendere solo dopo però una verifica telefonica sulla propria identità per ragioni di sicurezza. Non solo, con Bitvavo è possibile seguire l’andamento in modo costante delle singole criptovalute in modo da potersi comportarsi di conseguenza evitando qualsiasi tipo di rischio.