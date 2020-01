Sottotuta moto da Motoabbigliamento.it, spedizione e reso gratuiti

La sicurezza prima di tutto. È una regola aurea valida anche nel mondo del motociclismo, e non riguarda solo il rischio di caduta, ma anche i fenomeni atmosferici, con particolare attenzione al freddo. Nei mesi più rigidi giubbotti e pantaloni talvolta non bastano per sentirsi al caldo, ecco allora l’importanza di un sottotuta moto e, più in generale, dell’intimo tecnico.

Prodotto tra i più gettonati in questo segmento, il sottotuta può essere integrale o spezzato (pantalone e maglia termica). Se performante, è composta da speciali tessuti che aiutano a mantenere un’adeguata temperatura corporea.

Oltre ad essere traspirante, un buon sottotuta moto dovrebbe assorbire il sudore senza trattenerlo, rilasciandolo all’esterno, cosicché il centauro rimanga sempre asciutto. Le cuciture sono ridotte al minimo per consentire libertà nei movimenti, e una guida senza fastidi.

Per la produzione di sottotuta e intimo tecnico sono utilizzati vari tessuti: micropile, microfibra, Dryarn, lana merinos e altre fibre ecologiche al 100%. In ogni caso, il filato deve tenere al caldo senza irritare la pelle, con la quale può essere a contatto diretto (senza il bisogno di indumenti tradizionali).

Quale prodotto acquistare? Non è così semplice. Sono da considerare materiale e design dell'indumento, le condizioni di guida abituali e naturalmente le preferenze individuali.

L'offerta comprende più di 15mila prodotti, con un catalogo in costante aggiornamento che vanta persino distribuzioni esclusive, come la collezione Befast e Carburo. Sono presentati articoli dei migliori marchi (Alpinestars, Dainese, Ixon, Macna, Rev'it, Tcx, Shark, Hjc, Sixs, ecc.)

La sezione dedicata a intimo tecnico e sottotuta moto comprende articoli per turismo, off-road, custom, e anche capi dedicati agli scooteristi. Acerbis, Dainese, Alpinestars, e Sixs sono solo alcune delle marche proposte.

