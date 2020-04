Violenza domestica: la città di Nizza moltiplica le misure di sostegno

Le donne e i bambini vittime di violenza domestica, in questo periodo di confinamento, sono molto esposti, soprattutto nel Dipartimento delle Alpi Marittime dove il fenomeno è, purtroppo, rilevante.

Queste persone oggetto di violenze o di angherie domestiche non hanno più contatti o collegamenti con il mondo esterno, dalla scuola alle associazioni, alle società sportive, alle amicizie.

La città di Nizza è impegnata tutto l’anno per aiutare le famiglie vittime della violenza offrendo accoglienza, ascolto, monitoraggio, alloggi sicuri per le vittime e i loro bambini.

Oggi, più che mai, si rende necessario intervenire di fronte a situazioni che potrebbero diventare drammatiche.



La città di Nizza e il suo servizi sociali hanno pertanto implementato le misure di intervento per monitorare le situazioni e consentire alle vittime di denunciare.

Queste le azioni intraprese :

Istituzione del numero telefonico dedicato 04.97.13.49.00 raggiungibile 24 ore su 24. Si tratta di un numero di emergenza per segnalare una situazione di violenza domestica nota o sospetta sulla base della testimonianza di scene di violenza (grida, pianto, urla). Rispondono alle chiamate persone addestrate ad analizzare le situazioni descritte e fornire la risposta più appropriata;

Istituzione dell'indirizzo email dedicato: nicefemmes@ccas-nice.fr ;

Campagna di comunicazione sulla stampa e affissione di manifesti nei negozi per sensibilizzare i vicini e i parenti a denunciare situazioni o scene di violenza domestica ascoltate o osservate;

Rapporto con le farmacie che accolgono donne vittime di violenza e che possono utilizzare sistemi informatici dedicati per darne informazione;

Creazione di alloggi di emergenza per le donne che desiderano lasciare la propria casa in questo momento di confinamento. La città di Nizza offre a tutte le donne vittime di violenza, con o senza figli, la possibilità di uscire di casa e di essere sistemate in camere o appartamenti.

Durante il giorno, accoglienza presso farmacie, stazioni di polizia municipale o nazionale di Nizza in attesa di attivare misure di protezione e di ospitalità;

Durante la notte, accoglienza nelle stazioni di polizia in attesa di attivare misure di protezione e di ospitalità;